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"Збережу його в серці": Ребрик традиційним тортиком привітала 11-місячну дочку. Відео

Юлія Леськова - 15 лютого, 15:24
Дочка Лілії Ребрик

Солоденька Адель святкує 11 місяців

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик зробила традицією - показувати свою найменшу донечку Адель щомісяця, тож лютий не став винятком. Дівчинка у комфортному светрику з сердечками та бантом відсвяткувала 11 місяців життя.

Відео Ребрик показала у своєму Instagram.

"11 місяців щастя, 11 місяців безмежної любові. Скоро рік… але поки що просто зупинюся, вдихну цей день і збережу його в серці", - написала Лілія.


Скоро ця красуня гулятиме вже без допомоги

Скоро ця красуня гулятиме вже без допомоги

Зірка зазначила, що 15 числа щомісяця - це маленьке свято для їхньої родини.

"Наступний бенто-тортик вже на справжній день народження. Як так швидко?!" - додала Ребрик.

Ребрик показала свою донечку

Лілія зацілувала донечку у святковий день

Лілія Ребрик з донькою Адель
Скріншот з Instagram Лілії Ребрик

Днями Лілія Ребрик на сімейному фото показала перші кроки молодшої донечки.

Також зірка якось позувала для атмосферного фото зі своїм чоловіком та старшими доньками: Діаною та Поліною.

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Лілія Ребрик
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