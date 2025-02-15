"Збережу його в серці": Ребрик традиційним тортиком привітала 11-місячну дочку. Відео

Солоденька Адель святкує 11 місяців

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик зробила традицією - показувати свою найменшу донечку Адель щомісяця, тож лютий не став винятком. Дівчинка у комфортному светрику з сердечками та бантом відсвяткувала 11 місяців життя.

Відео Ребрик показала у своєму Instagram.

"11 місяців щастя, 11 місяців безмежної любові. Скоро рік… але поки що просто зупинюся, вдихну цей день і збережу його в серці", - написала Лілія.

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Зірка зазначила, що 15 числа щомісяця - це маленьке свято для їхньої родини.

"Наступний бенто-тортик вже на справжній день народження. Як так швидко?!" - додала Ребрик.

Лілія зацілувала донечку у святковий день

Скріншот з Instagram Лілії Ребрик

Днями Лілія Ребрик на сімейному фото показала перші кроки молодшої донечки.

Також зірка якось позувала для атмосферного фото зі своїм чоловіком та старшими доньками: Діаною та Поліною.