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"Відчуваю її в повітрі": Ребрик у відтінках коричневого пораділа наближенню весни. Фото

Юлія Леськова - 8 лютого, 11:16
Лілія Ребрик позує для фото
Фото з Instagram Лілії Ребрик

Акторка та ведуча Лілія Ребрик у своєму Instagram показала стильні фото та розповіла, що відчуває весну у повітрі.

Лілія попозувала у трендових джинсах-кльош, коричневій короткій куртці та молочному светрі.

"Три пʼятниці до весни. Але вже відчуваю її в повітрі!", - написала вона.


Лілія Ребрик показав фото

Свій зимово-весняний образ Ребрик доповнила сумочкою у формі сердечка

Лілія Ребрик попозувала коло набережної
Фото з Instagram Лілії Ребрик
Лілія Ребрик у стильному образі
Лілія, здається, з нетерпінням очікує на весну

Наприкінці січня Лілія Ребрик показала незвичний фотосет своєї молодшої донечки, 10-місячної Аделіни.

А ще раніше "мати драконів" Ребрик замилувала кадрами з чоловіком.

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