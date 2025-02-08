"Відчуваю її в повітрі": Ребрик у відтінках коричневого пораділа наближенню весни. Фото

Фото з Instagram Лілії Ребрик

Акторка та ведуча Лілія Ребрик у своєму Instagram показала стильні фото та розповіла, що відчуває весну у повітрі.

Лілія попозувала у трендових джинсах-кльош, коричневій короткій куртці та молочному светрі.

"Три пʼятниці до весни. Але вже відчуваю її в повітрі!", - написала вона.

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Свій зимово-весняний образ Ребрик доповнила сумочкою у формі сердечка

Фото з Instagram Лілії Ребрик

Лілія, здається, з нетерпінням очікує на весну

Наприкінці січня Лілія Ребрик показала незвичний фотосет своєї молодшої донечки, 10-місячної Аделіни.

А ще раніше "мати драконів" Ребрик замилувала кадрами з чоловіком.