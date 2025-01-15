Тортик і "фешен": Ребрик кумедно привітала наймолодшу доню з 10 місяцями. Відео

Аделіні виповнилося 10 місяців Відео Наталії Царук

У березні Аделіна, наймолодша донечка акторки й телеведучої Лілії Ребрик та хореографа Андрія Дикого святкуватиме свій перший день народження. Доти ж зіркова мама дотримується традиції святкувати кожен місяць дорослішання крихітки - тортиком та фотосесією.

Винятком не стали й 10 місяців Аделі.

"Фешену бути", - анонсувала Ліля, яка щоразу старанно підбирає лук для крихітки.

Донечку Ребрик цього разу вбрала в карамельно-бежевий аутфіт

Відео вийшло милим та кумедним: маленька непосида намагалася стягти з маминого плеча сукню і, звісно ж, влізла пальчиками у торт.

Лілі довелося міцно тримати свою сукню

"10 місяців. Це неймовірно, як дітям вдається робити дорослих абсолютно щасливими!!! Всупереч всім обставинам. Кайфуємо бути твоїми батьками, наша мила Адель", - зізналася Ребрик.

Нагадаємо, нещодавно "дика сімейка" - Андрій, Ліля й доньки, Діана, Поліна та Адель - позували для святкових фото в повному складі.

Як відомо, в грудні Дикий і Ребрик відсвяткували 13-ту річницю шлюбу. Лілія показала їхні весільні фото.