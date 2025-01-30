"В однакових образах з різницею у 8 місяців": Ребрик поділилася незвичним фотосетом молодшої доньки

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик намагається закарбовувати на фото якомога більше моментів із першого року життя своєї наймолодшої доньки Аделіни.

У Instagram вона поділилася добіркою кадрів, де дівчинка в однакових образах, але у різному віці.

У маленької Адель неймовірна кількість фотографій

"Наша крихітка Адель. Від "newborn" до "вже не сплю". Ці фото для мене - справжній скарб", - зізналася Ліля.

Для телезірки ці світлини є негадуванням про те, як летить час.

Донечка Лілії вже може працювати моделлю

"Це фантастична ідея! В однакових образах з різницею у 8 місяців свого першого, такого важливого року життя!", - написала Ребрик.

Як відомо, Аделіні зараз 10 місяців. Крихітка вже вміє казати "мама" і "тато".

Нагадаємо, Лілія, в якої з чоловіком Андрієм Диким є ще дві старші дочки, Діана та Поліна, вважає, що жінка - це "Wi-Fi енергії в сім’ї" і їй у жодному разі не можна допускати виснаження.