"В однакових образах з різницею у 8 місяців": Ребрик поділилася незвичним фотосетом молодшої доньки
Акторка і телеведуча Лілія Ребрик намагається закарбовувати на фото якомога більше моментів із першого року життя своєї наймолодшої доньки Аделіни.
У Instagram вона поділилася добіркою кадрів, де дівчинка в однакових образах, але у різному віці.
"Наша крихітка Адель. Від "newborn" до "вже не сплю". Ці фото для мене - справжній скарб", - зізналася Ліля.
Для телезірки ці світлини є негадуванням про те, як летить час.
"Це фантастична ідея! В однакових образах з різницею у 8 місяців свого першого, такого важливого року життя!", - написала Ребрик.
Як відомо, Аделіні зараз 10 місяців. Крихітка вже вміє казати "мама" і "тато".
Нагадаємо, Лілія, в якої з чоловіком Андрієм Диким є ще дві старші дочки, Діана та Поліна, вважає, що жінка - це "Wi-Fi енергії в сім’ї" і їй у жодному разі не можна допускати виснаження.
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