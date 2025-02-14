Ребрик на святковому сімейному фото показала перші кроки молодшої донечки
Телеведуча та акторка Лілія Ребрик 14-го лютого поділилася у Instagram новим фото з чоловіком, хореографом Андрієм Диким і їхніми донечками: Діаною, Поліною та Аделіною.
"Всім любові. Вона врятує нас всіх у ці буремні часи", - написала Ребрик у Instagram.
Наймолодша доця, якій уже майже 11 місяців, стала безперечно зіркою кадру: дівчатко починає ходити без підтримки.
Трохи не менш мімімішного бекстейджу зйомки показала у своїх Insta-сторіс і фотографка.
Нагадаємо, кожен місяць із першого року Адельки зіркова родина відзначає фотосесією і тортиком. Для дівчинки та її мами щоразу вигадується новий фемілі-лук. Так, у 10 місяців в Аделіни був "фешен" із золотою торбинкою, а в 9 вони з Лілею були у "хижих" образах.
"Нам із тобою пощастило": Ребрик привітала Дикого з днем народження і показала його в оточенні "жіночого батальйону"
"Мереживо з любові та божевілля": Ребрик привітала Дикого з 13-річчям шлюб та показала весільні фото
"Нехай все в житті буде любов": Ребрик попозувала для атмосферного фото з чоловіком і трьома доньками
Ребрик замилувала донечкою, яка вперше вимовила "тато". Відео
"В однакових образах з різницею у 8 місяців": Ребрик поділилася незвичним фотосетом молодшої доньки