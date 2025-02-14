Ребрик на святковому сімейному фото показала перші кроки молодшої донечки

43-річна Лілія Ребрик - мама трьох доньок Фото з Instagram Ребрик

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик 14-го лютого поділилася у Instagram новим фото з чоловіком, хореографом Андрієм Диким і їхніми донечками: Діаною, Поліною та Аделіною.

"Всім любові. Вона врятує нас всіх у ці буремні часи", - написала Ребрик у Instagram.

Наймолодша доця, якій уже майже 11 місяців, стала безперечно зіркою кадру: дівчатко починає ходити без підтримки.

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Трохи не менш мімімішного бекстейджу зйомки показала у своїх Insta-сторіс і фотографка.

Аделіна готова святкувати

А ви сьогодні - яка Аделька?

Нагадаємо, кожен місяць із першого року Адельки зіркова родина відзначає фотосесією і тортиком. Для дівчинки та її мами щоразу вигадується новий фемілі-лук. Так, у 10 місяців в Аделіни був "фешен" із золотою торбинкою, а в 9 вони з Лілею були у "хижих" образах.



