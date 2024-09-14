Ребрик у піжамі замилувала домашніми фото з 6-місячною донечкою
Телеведуча та акторка Лілія Ребрик замилувала мережу ніжною фотосесією зі своєю молодшою донечкою, 6-місячною Аделіною.
Світлинами зірка поділилася у своєму Instagram.
На фото Ребрик позує біля ліжечка донечки. Дівчинка одягнена у рожевий костюмчик з малюнками, а Лілія поряд біля неї на ліжку у піжамі.
"Аделька завжди поруч, відчуває моє дихання, заспокоюється. При цьому має свій особистий простір. Вночі годую і при цьому навіть не встаю з ліжка... Це дуже зручно", - написала Лілія.
Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик розповідала, як змінилося її життя з третьою дитиною.
Як відомо, у Лілії Ребрик є ще дві старші доньки: 12-річна Діана та 6-річна Поліна.
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