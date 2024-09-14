Ребрик у піжамі замилувала домашніми фото з 6-місячною донечкою

Фото з Instagram Лілії Ребрик

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик замилувала мережу ніжною фотосесією зі своєю молодшою донечкою, 6-місячною Аделіною.

Світлинами зірка поділилася у своєму Instagram.

На фото Ребрик позує біля ліжечка донечки. Дівчинка одягнена у рожевий костюмчик з малюнками, а Лілія поряд біля неї на ліжку у піжамі.

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"Аделька завжди поруч, відчуває моє дихання, заспокоюється. При цьому має свій особистий простір. Вночі годую і при цьому навіть не встаю з ліжка... Це дуже зручно", - написала Лілія.

Ребрик показала домашні фото з донькою

6-місячна Аделіна у своєму ліжечку

До речі, позувала для фото Лілія без макіяжу

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик розповідала, як змінилося її життя з третьою дитиною.

Як відомо, у Лілії Ребрик є ще дві старші доньки: 12-річна Діана та 6-річна Поліна.