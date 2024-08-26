"Нікуди не поспішаю": 43-річна Ребрик поміркувала про відмінність життя з третьою дитиною. Фото

Марія Ткаченко 26 серпня, 09:45
Лілія Ребрик
Фото з Instagram Ребрик

Телеведуча Лілія Ребрик, яка у 42 роки стала мамою втретє, замислилася про те, як по-інакшому все це сприймається тепер, коли в неї вже є чималий досвід.

Свій допис у Instagram зірка проілюструвала милими фото з 5-місячною донечкою Аделіною.

Донька Лілії Ребрик та Андрія Дикого

Аделіна - зірка всіх Ліліних фотосесій


"Кажуть "чужі діти швидко ростуть". А свої??? Це ж просто неймовірно, як швидко!!! Адель щодня видає щось нове… Щодня вона змінюється. І я, мабуть, теж", - поділилася Ліля.

Аделіна Дика

Крихітці вже 5 місяців

"З третьою дитиною в мене абсолютно нема втоми прокидатися серед ночі годувати, бо я знаю як цей час пролітає… Третю дитину я постійно ношу на руках і не боюсь, що вона звикне. З третьою дитиною у мене набагато менше тривог і більше спокою та насолоди, бо я знаю, що все буде добре. З третьою дитиною я нікуди не поспішаю, бо знаю, що скрізь встигну", - написала зіркова мама.

Ребрик і її третя дитина

Якось Ребрик розказувала, що означає ім'я доньки

Третя донька Ребрик

Третя дитина - це менше тривог та поспіху і більше насолоди

Нагадаємо, Лілія та її чоловік, хореограф Андрій Дикий виховують ще двох старших дочок, Діану і Поліну. Ребрик після третіх пологів дуже швидко повернулася до звичного активного способу життя та до роботи, куди частенько бере з собою Адель.

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