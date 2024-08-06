"Це так кайфово": Ребрик пояснила, чому варто брати дітей із собою на роботу, і заселфилася з донькою
Акторка і телеведуча Лілія Ребрик вважає, що дитині дуже корисно бувати на роботі в батьків. Цю тему вона вирішила обговорити зі своїми підписниками, поділившись фото зі зйомок, де їй склала компанію середня донька, 6-річна Поліна.
"Берете діток з собою на роботу? Пам'ятаю, в дитинстві мені це дуже подобалося! Занурювалася в дорослий світ, фантазувала, ким я працюватиму як виросту, якою я буду, якою точно не буду… Тепер моя черга водити із собою дівчаток. І це так кайфово", - зізналася Ліля.
"Цікаво, про що вони думають, дивлячись на мене в роботі, якою вони мене сприймають не вдома, що їм подобається, що ні. Але найголовніше, що мені хочеться, щоб вони засвоїли, що робота має приносити задоволення, ким би ти не працював. І тоді будь-які труднощі будеш долати з легкістю", - додала зірка.
Очікувано, що не всі фоловери Ребрик розділяють таку думку. Дехто зазначив, що є такі робочі місця, наприклад, завод, лікарня, каса супермаркета тощо, де дитині аж ніяк не варто перебувати поруч із мамою чи татом.
Нагадаємо, Лілія також дуже часто бере з собою молодшу донечку, адже годує 4-місячну Аделіну грудьми. Нещодавно в крихітки відбувся "світський дебют". А старша донька Ребрик та хореографа Андрія Дикого, майже 12-річна Діана вже складає зірковій мамі компанію в екстрим-пригодах.
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