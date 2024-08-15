"Розумашечка": Ребрик показала крапчасте святкування 5 місяців доньки. Відео

Марія Ткаченко 15 серпня, 16:00
Лілія Ребрик і її три доньки

Ребрик поділилася милим відео з нагоди 5 місяців своєї третьої доньки

Скріни з відео Наталії Царук

15-го серпня наймолодшій доньці зіркового подружжя, Лілії Ребрик та Андрія Дикого виповнилося 5 місяців. І вже уп'яте Аделіні влаштували красиве святкування з тортиком.

Ліля та Адель були у луках у крапочку, і святковий смаколик, який дівчинка хоч і не скуштувала, але вхопила ручкою, замовили крапчастий.

"5 місяців. Як швидко ти ростеш, крихітко! Яка ти розумашечка! Дякую, що робиш нас іще щасливішими. Ти наш антистрес", - зізналася Ребрик.

Молодша донька Ребрик

Коли тобі тортика не дають, а лише показують

"P.S... і відчуваю, що тортик скоро ти вже скуштуєш, бо ручки так і тягнуться до цієї смакоти", - припустила акторка.

Донька Ребрик Аделіна

5-місячна Адель узяла справу в свої руки

Лілія Ребрик і її третя донька від Андрія Дикого
Третя донька Ребрик і Дикого
Донька Лілі Ребрик Адель

Як відомо, Ребрик вдається суміщати роботу з грудним вигодовуванням. Нещодавно телеведуча висловила свою позицію щодо ГВ в публічних місцях.

Нагадаємо, коли Лілія завагітніла, їм із Андрієм усі пророчили хлопчика. Але хореограф дуже радий, що народилася третя дівчинка.

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