"До рочку - пів рочку": Ребрик замилувала відео на честь молодшої донечки

Фото з Instagram Лілії Ребрик

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик в Instagram показала миле відео з молодшою донечкою Аделіною, якій 15 вересня виповнилося пів року.

З нагоди свята дівчинку одягнули в легке платтячко з рукавами-ліхтариками та пов'язку на голову. Також дівчинці подарували торт, який прикрасили ведмедиком, туфельками та квітами.

"До рочку - пів рочку. Як? Коли? Чому так швидко? Ти така крихітка і така вже розумашка! Скільки ніжності та любові ти нам даруєш", - написала Лілія.

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Вона зазначила, що заради посмішки дівчинки вони з чоловіком і старшими доньками готові на все.

"Усмішка, яка знімає будь-яку напругу. Ти наш антистрес! Наша полуничка! Наша Адель", - додала Ребрик.

Зірка зауважила, що 15 число кожного місяця вже як маленьке свято.

"Дякую, Адель, що даруєш нам цю радість, всупереч всім обставинам", - сказала вона.

На свято для фото позувала вся родина

Як вам святкові образи дівчат?

Ось такий тортик замовили для дівчинки (хоча їсти його вона точно не буде)

Нагадаємо, днями Лілія Ребрик показала домашні фото у піжамі з донечкою.

Як відомо у Ребрик та її чоловіка, хореографа Андрія Дикого є ще двоє доньок: 12-річна Діана та 6-річна Поліна.