"До рочку - пів рочку": Ребрик замилувала відео на честь молодшої донечки
Акторка та телеведуча Лілія Ребрик в Instagram показала миле відео з молодшою донечкою Аделіною, якій 15 вересня виповнилося пів року.
З нагоди свята дівчинку одягнули в легке платтячко з рукавами-ліхтариками та пов'язку на голову. Також дівчинці подарували торт, який прикрасили ведмедиком, туфельками та квітами.
"До рочку - пів рочку. Як? Коли? Чому так швидко? Ти така крихітка і така вже розумашка! Скільки ніжності та любові ти нам даруєш", - написала Лілія.
Вона зазначила, що заради посмішки дівчинки вони з чоловіком і старшими доньками готові на все.
"Усмішка, яка знімає будь-яку напругу. Ти наш антистрес! Наша полуничка! Наша Адель", - додала Ребрик.
Зірка зауважила, що 15 число кожного місяця вже як маленьке свято.
"Дякую, Адель, що даруєш нам цю радість, всупереч всім обставинам", - сказала вона.
Нагадаємо, днями Лілія Ребрик показала домашні фото у піжамі з донечкою.
Як відомо у Ребрик та її чоловіка, хореографа Андрія Дикого є ще двоє доньок: 12-річна Діана та 6-річна Поліна.