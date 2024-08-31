"Завжди на твоєму боці": Ребрик привітала дочку з 12-річчям та замилувала її фото з молодшими сестричками

Юлія Леськова 31 серпня, 10:13
Лілія Ребрик позує зі старшою донькою
Фото з Instagram Лілії Ребрик

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик ніжно привітала свою старшу доньку Діану з днем народження. 30 серпня дівчинці виповнилося 12 років.

У своєму Instgaram Лілія поділилася святковими фото.

"З Днем народження, наша прекрасна ДіДі! Будь щасливою! Сміливо мрій! Сяй! Всупереч всім обставинам… А ми завжди будемо поряд! Завжди на твоєму боці. Просто знай це. Любимо тебе! І не втомлюємося дякувати долі, що 12 років тому ти зʼявилася на цей світ і зробила нас іще щасливішими!!! І продовжуєш це робити", - написала Ребрик.


На світлинах щаслива родина позує на Контрактовій площі у Києві. Діані для святкової фотосесії зробили макіяж.

Лілія Ребрик з чоловіком та дітьми на фото

Родина привітала дівчинку квітами та повітряними кульками

Фото Наталія Царук
Старша донька Лілії Ребрик
Діана з кульками попозувала для святкових фото
Фото Наталія Царук
Родина Лілії Ребрик позує для фото

Діана з батьком та молодшою сестричкою

Фото Наталії Царук
Донька Лілії Ребрик та Андрія Дикого
Наймолодша донечка Лілії Ребрик
Фото Наталія Царук

Нагадаємо, у Лілії Ребрик та її чоловіка, хореографа Андрія Дикого є ще дві доньки: 6-річна Поліна та п'ятимісячна Аделіна.

Як відомо, нещодавно Ребрик замилувала мережу фото зі своїм чоловіком та доньками.

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Лілія Ребрик
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