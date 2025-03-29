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"Головна серед краси": Ребрик показала, як 1-річна дочка знайомиться з весною

Юлія Леськова - 29 березня, 13:08
Лілія Ребрик попозувала для фото
Фото з Instagram Лілії Ребрик

Акторка та ведуча Лілія Ребрик у своєму Instagram показала, як проводить свій суботній ранок та похвалилася молодшою донечкою Аделіною, яка знайомиться з весною. 

Лілія одягнула свою 1-річну донечку у тепленьку куртку бузкового кольору та шапочку й вийшла прогулятися з нею у двір. Також маленьку Адель покатали на гойдалці. 

"Перше свідоме знайомство з весною. Трава, сонце, кущі і Адель - головна серед краси", - написала Ребрик. 


Лілія Ребрик з молодшою донькою Аделіною

Ранок у родині Ребрик розпочався з прогулянки

Донечка Лілії Ребрик на гойдалці
Фото з Instagram Лілії Ребрик
Лілія Ребрик показала свою молодшу доньку

Лілія похвалилася дочкою на весняній прогулянці

Молодша донька Лілії Ребрик нещодавно відсвяткувала свій перший день народження, з нагоди свята батьки влаштували для дівчинки розкішне свято. 

Також Ребрик тішила прихильників фото з донечкою на весняне рівнодення. 

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