"Головна серед краси": Ребрик показала, як 1-річна дочка знайомиться з весною
Акторка та ведуча Лілія Ребрик у своєму Instagram показала, як проводить свій суботній ранок та похвалилася молодшою донечкою Аделіною, яка знайомиться з весною.
Лілія одягнула свою 1-річну донечку у тепленьку куртку бузкового кольору та шапочку й вийшла прогулятися з нею у двір. Також маленьку Адель покатали на гойдалці.
"Перше свідоме знайомство з весною. Трава, сонце, кущі і Адель - головна серед краси", - написала Ребрик.
Молодша донька Лілії Ребрик нещодавно відсвяткувала свій перший день народження, з нагоди свята батьки влаштували для дівчинки розкішне свято.
Також Ребрик тішила прихильників фото з донечкою на весняне рівнодення.
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