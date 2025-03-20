"Час оновлюватися": Ребрик із нагоди весняного рівнодення поділилася ніжними фото та відео з 1-річною донею
Акторка і телеведуча Лілія Ребрик, чиїй молодшій доньці Аделіні днями виповнився рочок, поділилася кількома новими фото та відео з крихіткою.
Зіркова мама вбрала дівчинку в черговий гарний лук, а волосся зібрала в хвостик на маківці.
"Сьогодні – весняне рівнодення! Дні довші, настрій кращий, а це означає – час оновлюватися! Забуваємо образи, ловимо світло і даруємо ніжність… особливо тим, хто обіймає найміцніше", - написала Ліля.
Нагадаємо, від хореографа Андрія Дикого, з яким вони одружені вже 13 років, Ребрик також має двох старших доньок: Діану і Поліну. Лілія свого часу пояснювала, чому наймолодшу дитину було вирішено назвати саме Аделіна.
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