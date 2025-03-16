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Рожевий електроскутер, танці з татом та величезний торт: Ребрик показала, як відсвяткували перший день народження доньки. Відео

Юлія Леськова - 16 березня, 12:54
Лілія Ребрик з донечкою позують для фото
Скріншот з Instagram Лілії Ребрик

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик у своєму Instagram показала, як відсвяткували перший день народження її донечки Аделіни.

На святкування були запрошені найближчі друзі родини, серед них - інтерв'ювер Анатолій Анатоліч та комедійна акторка Ірина Хоменко, які є хрещеними дівчинки.

Адель навіть отримала від хрещеного батька свій перший транспорт - рожевий дитячий електроскутер. Також дівчинка станцювала зі своїм татом, хореографом Андрієм Диким та  поласувала величезним тортиком.


"Твій перший день народження", - написала Ребрик.

Родина Ребрик та Дикого

Вся родина була одягнута у біло-бежевому

Чоловік Ребрик з донечкою

Подарунок від хрещеного протестили прямо в ресторані

Анатолій Анатоліч та Ірина Хоменко з дочкою Ребрик

Хрещені батьки зацілували свою похресницю, проте, здається, маленька ласунка думає про смачненький тортик

Андрій Дикий з донечкою танцюють

Ну і звісно, як ж без танцю з татком

Днями Лілія Ребрик показувала, як її родина вітала дівчинку вдома.

До речі, телеведуча протягом року щомісяця замовляла для донечки тортик та влаштовувала їй тематичні фотосесії.

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Лілія Ребрик
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