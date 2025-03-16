Рожевий електроскутер, танці з татом та величезний торт: Ребрик показала, як відсвяткували перший день народження доньки. Відео
Акторка та телеведуча Лілія Ребрик у своєму Instagram показала, як відсвяткували перший день народження її донечки Аделіни.
На святкування були запрошені найближчі друзі родини, серед них - інтерв'ювер Анатолій Анатоліч та комедійна акторка Ірина Хоменко, які є хрещеними дівчинки.
Адель навіть отримала від хрещеного батька свій перший транспорт - рожевий дитячий електроскутер. Також дівчинка станцювала зі своїм татом, хореографом Андрієм Диким та поласувала величезним тортиком.
"Твій перший день народження", - написала Ребрик.
Днями Лілія Ребрик показувала, як її родина вітала дівчинку вдома.
До речі, телеведуча протягом року щомісяця замовляла для донечки тортик та влаштовувала їй тематичні фотосесії.
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