Ребрик показала, як "коронувала" 1-річну донечку на веселому святі. Фото
Акторка і телеведуча Лілія Ребрик влаштувала казкове свято для своєї молодшої доньки Аделіни.
15 березня дівчинці виповнився один рік і з цієї нагоди зібралися найближчі друзі та родичі, щоб відсвяткувати разом. Відповідними фото 43-річна зірка поділилася в Instagram.
Для іменинниці організували вечірку у біло-бежевих тонах. Локацію прикрасили кульками, кроликами й великим бантом. Аделіна позувала поруч із сестричками і батьками.
Нещодавно Ребрик показала перші кроки молодшої доньки та її загадковий фотосет.
Подружжя також виховує 12-річну Діану і 6-річну Поліну. Сім'я обожнює проводити час разом і влаштовувати атмосферні зйомки.
Як відомо, Лілія та Андрій побралися у 2011 році. Раніше ТаблоID розповідав про їхню романтичну історію кохання.