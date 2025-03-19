Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Ребрик показала, як "коронувала" 1-річну донечку на веселому святі. Фото

Карина Тімкова - 19 березня, 10:15

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик влаштувала казкове свято для своєї молодшої доньки Аделіни.

15 березня дівчинці виповнився один рік і з цієї нагоди зібралися найближчі друзі та родичі, щоб відсвяткувати разом. Відповідними фото 43-річна зірка поділилася в Instagram.

Для іменинниці організували вечірку у біло-бежевих тонах. Локацію прикрасили кульками, кроликами й великим бантом. Аделіна позувала поруч із сестричками і батьками.

Лілія Ребрик показалася з усіма дітьми і чоловіком

Подружжя вбралося у бежеві луки, а їхні доні — у білі

Усі фото @tsaruk.photo

Лілія Ребрик обійняла молодшу доньку

Дівчинка раділа святу на руках у мами

Лілія Ребрик показала свято меншої доньки

Пустушки також були частиною декору

Лілія Ребрик привітала доньку з днем народження

Аделіну "коронували" і потішили тортиком. До речі, їй кожен місяць влаштовували мінісвято зі свічками

Лілія Ребрик попозувала з чоловіком на святі доньки

Лілія пригорнулася до свого чоловіка, 46-річного хореографа Андрія Дикого

Лілія Ребрик з чоловіком взяли пустушки до рота

Батьки повеселилися разом із дітьми

Лілія Ребрик зібрала усіх дітей для сімейного фото

Сім'я усміхнено вітала іменинницю

Лілія Ребрик підготувала святковий торт для доньки

"Просто залишу ці фантастичні фото тут. На згадку про 15 березня. Про те, як швидко летить час. Про перший день народження Адель", — зазначила зіркова мама

Лілія Ребрик влаштувала вечірку на честь доньки

Дівчинка традиційно обирала між різними предметами та іграшками

Нещодавно Ребрик показала перші кроки молодшої доньки та її загадковий фотосет.

Подружжя також виховує 12-річну Діану і 6-річну Поліну. Сім'я обожнює проводити час разом і влаштовувати атмосферні зйомки.

Як відомо, Лілія та Андрій побралися у 2011 році. Раніше ТаблоID розповідав про їхню романтичну історію кохання.

Читайте також:

"Майже 10 кіло щастя": Ребрик із урочистої нагоди показала молодшу доню в стильному total black. Відео

"Всі три мої": Ребрик замилувала мережу селфі зі всіма дочками

Ребрик замилувала донечкою, яка вперше вимовила "тато". Відео

діти зірок Лілія Ребрик
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів