Ребрик показала, як "коронувала" 1-річну донечку на веселому святі. Фото

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик влаштувала казкове свято для своєї молодшої доньки Аделіни.

15 березня дівчинці виповнився один рік і з цієї нагоди зібралися найближчі друзі та родичі, щоб відсвяткувати разом. Відповідними фото 43-річна зірка поділилася в Instagram.

Для іменинниці організували вечірку у біло-бежевих тонах. Локацію прикрасили кульками, кроликами й великим бантом. Аделіна позувала поруч із сестричками і батьками.

Подружжя вбралося у бежеві луки, а їхні доні — у білі Усі фото @tsaruk.photo

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Дівчинка раділа святу на руках у мами

Пустушки також були частиною декору

Аделіну "коронували" і потішили тортиком. До речі, їй кожен місяць влаштовували мінісвято зі свічками

Лілія пригорнулася до свого чоловіка, 46-річного хореографа Андрія Дикого

Батьки повеселилися разом із дітьми

Сім'я усміхнено вітала іменинницю

"Просто залишу ці фантастичні фото тут. На згадку про 15 березня. Про те, як швидко летить час. Про перший день народження Адель", — зазначила зіркова мама

Дівчинка традиційно обирала між різними предметами та іграшками

Нещодавно Ребрик показала перші кроки молодшої доньки та її загадковий фотосет.

Подружжя також виховує 12-річну Діану і 6-річну Поліну. Сім'я обожнює проводити час разом і влаштовувати атмосферні зйомки.

Як відомо, Лілія та Андрій побралися у 2011 році. Раніше ТаблоID розповідав про їхню романтичну історію кохання.