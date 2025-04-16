Ребрик у лосинах і яскравій майці показала, як качає м'язи у спортзалі. Фото

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно поділилася рецептом шоколадного печива, показала, як проходить її тренування.

У своїх Insta-сторіс 43-річна багатодітна мама з'явилася в залі у чорних лосинах та яскраво-рожевій майці. Ребрик виконала декілька вправ на тренажерах і з додатковою вагою.

Знаменитість показала, як качає ноги та сідниці Фото Instagram

Також вона приділила увагу рукам і спині

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Ліля виконала присідання та випади

Акторка додала гантелі для більшої ефективності

Багатодітна мама покачала м'язи на камеру

До речі, знаменитість вже не вперше показується в залі

Нагадаємо, разом зі своїм чоловіком, хореографом Андрієм Диким Ліля виховує трьох донечок: 12-річну Діану, 6-річну Поліну і 1-річну Аделіну, якій нещодавно влаштовували яскраве свято.

Сім'я любить весело проводити час разом та організовувати спільні фотосесії на згадку.

Як відомо, за свого коханого Ребрик вийшла заміж у 2011 році. Раніше ТаблоID оповідав їхню романтичну історію кохання.