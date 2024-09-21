Кацурін із дітьми показав, як готувати ліниві вареники з білим шоколадом. Відео

Фото з Instagram Міші Кацуріна

Ресторатор Міша Кацурін поділився з підписниками рецептом солодких лінивих вареників та показав своїх маленьких помічників по кухні.

Відео він показав у своєму Instagram.

"Ліниві варенички з білим шоколадом. Складність: відсутня. Час: 30 хвилин. Смак: домашні полюблять вас ще трошечки сильніше", - написав Кацурін.

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До речі, готувати солодкий сніданок Кацуріну допомагали його діти від колишньої дружини, дизайнерки Даші Кацуріної: син Іван та донечка Саша. В кінці вони й продегустували таткову їжу.

Здається, помічники Кацуріна з нетерпінням чекали саме на момент дегустації

Тож, щоб приготувати таку страву, вам знадобиться: сир кисломолочний жирний 360г, борошно пшеничне 1 ст.л., ванільний цукор 1 чайна ложка, цукор 2 столові ложки, вершки жирні стакан, білий шоколад 70, апельсин (цедра), вершкове масло (щедра ложка), сіль, ягоди.

"Отже, почнемо з сирної основи на вареники. Змішуємо сир, борошно, ванільний та звичайний цукор в мисці до однорідної маси, щоб нагадувала пластилін. Робимо невеликі кульки, приблизною вагою 25 грам на штуку. Перекладаємо їх на тарілку та інтенсивно притрушуємо борошном, щоб вони не злиплись. Переміщаємо в морозильну камеру. Даємо їм охолонути або відкладаємо до кращих часів", - зазначив Міша.

3-річний Іван зосереджений на процесі приготування шоколадного соусу

Потім потрібно довести до кипіння воду, підсолити її і закинути варитися підморожені сирні кульки. Варити їх потрібно близько хвилини, а потім перемістити на пательню.

"Шоколадний соус. Доводимо до кипіння жирні вершки з білим шоколадом. Натираємо туди цедру апельсину. Додаємо варені кульки та щедру ложку вершкового масла, варимо доки соус не стане густим (приблизно 3-5 хвилин)", - додав Кацурін.

Ласувати лінивими варениками можна з ягодами, або горіхами.

Хтось стомився терпіти і вирішив спробувати до того, як страва буде готова

Скріншот з Instagram Міші Кацуріна

Нагадаємо, нещодавно Міша Кацурін похвалився досягненнями дружини, співачки Наді Дорофєєвої та показав, як його діти "катаються" на ній.

Як відомо, влітку Кацурін з дітьми та Дорофєєва їздили місцями її дитинства.