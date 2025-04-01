Дружина Судакова на Мальдівах наробила гарячого контенту в бікіні на нічному пляжі

Дружина футболіста Георгія Судакова, блогерка Ліза Судакова невпинно збільшує свою аудиторію в Instagram за рахунок контенту з Мальдів.

Цього разу дівчина наробила яскравих фото у рожевому купальнику, де посвітила соковитими сідницями.

Два роки тому Ліза вперше стала мамою Фото з Instagram

Фото вже встигли назбирати купу лайків

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Як відомо, Ліза та Георгій разом з підліткового віку. Про свої заручини пара оголосила в 2021-му році, а за два дні до початку повномасштабної війни в Україні вони одружилися.

У квітні 2022-го у них народилася донечка Мілана.

Днями Ліза хизувалася фігурою з пляжу на Балі, де перебувала раніше.