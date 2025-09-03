"Натхненна" Лобода в блискучому комбінезоні та з хрестиком на шиї посвітила ногами у Венеції

Марія Мельник - 3 вересня, 10:30

Співачка Світлана Лобода не припиняє дивувати підписників активністю.

У своєму Instagram вона запостила фото з Венеційського кінофестивалю, де покрасувалася довгими стрункими ногами у розкішному боді та на підборах.

"Неочікувано для себе опинилася в самому серці Венеційського кінофестивалю...  А дорогою до того легендарного залу встигла зробити кілька красивих кадрів на згадку про фестиваль, літо, Італію та натхненну себе. Здається, я знайшла нову традицію", - підписала фото Лобода.

Лобода у боді посвітила ногами

Світлана знає і вміє, як зробити ефектний вихід


Лобода посвітила декольте

Такий образ точно не може залишитись без уваги

Лобода у чорному боді

До речі, днями на кінофестивалі підловили доньку Сінді Кроуфорд за цілунками з новим бойфрендом

Лобода посвітила бюстом
Світлана явно у захваті від своїх ніг

Лобода посвітила довгими ногами

Як відомо, до кожної світської події і своїх концертів Лобода ретельно готується. Раніше вона показувала, які вправи робить для гарячого вигляду у бікіні.

