Млосна Лобода в обтислому максі постояла в розкішних інтерʼєрах і порадила обирати себе

Співачка Світлана Лобода, схоже, вирішила продукувати контент хіба не кожного дня.

Цього разу і своєму Instagram 42-річна зірка запостила фото в обтислій сукні.

"Створюй себе, обирай себе, довіряй собі", - написала мотивуючи гасло співачка.

Останнім часом виконавиця часто обирає для зйомок луки

Співачка розкішно посиділа серед зелені

Серед флори образ Лободи виглядає ще більш розкішним

Як відомо, біографія Лободи сповнена цікавих фактів. Одним з них була її участь к складі відомого гурту "ВІА Гра". Раніше ТаблоID пригадував, з чого починалася "ВІА Гра", хто і коли в ній співав та що з учасницями групи зараз.