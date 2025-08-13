Млосна Лобода в обтислому максі постояла в розкішних інтерʼєрах і порадила обирати себе

Марія Мельник - 13 серпня, 14:00

Співачка Світлана Лобода, схоже, вирішила продукувати контент хіба не кожного дня.

Цього разу і своєму Instagram 42-річна зірка запостила фото в обтислій сукні.

"Створюй себе, обирай себе, довіряй собі", - написала мотивуючи гасло співачка.

Лобода в обтислій сукні

Останнім часом виконавиця часто обирає для зйомок луки


Лобода в обтислій обрі

Співачка розкішно посиділа серед зелені

Світлана Лобода в сукні серед зелені

Серед флори образ Лободи виглядає ще більш розкішним

Як відомо, біографія Лободи сповнена цікавих фактів. Одним з них була її участь к складі відомого гурту "ВІА Гра". Раніше ТаблоID пригадував, з чого починалася "ВІА Гра", хто і коли в ній співав та що з учасницями групи зараз.

