Млосна Лобода в обтислому максі постояла в розкішних інтерʼєрах і порадила обирати себе
Співачка Світлана Лобода, схоже, вирішила продукувати контент хіба не кожного дня.
Цього разу і своєму Instagram 42-річна зірка запостила фото в обтислій сукні.
"Створюй себе, обирай себе, довіряй собі", - написала мотивуючи гасло співачка.
Як відомо, біографія Лободи сповнена цікавих фактів. Одним з них була її участь к складі відомого гурту "ВІА Гра". Раніше ТаблоID пригадував, з чого починалася "ВІА Гра", хто і коли в ній співав та що з учасницями групи зараз.
