Лобода в мережі похизувалася лондонським дозвіллям із довгокосою донею

Марія Ткаченко - 22 липня, 16:30
Світлана Лобода
Фото і скріни з Instagram Лободи

Співачка Світлана Лобода у Instagram поділилася з шaнувальниками фото і відео зі своєї мандрівки до Лондона.

На декількох кадрах засвітилася і молодша донька артистки, 7-річна Матільда, вразивши довжелезними косами.

Молодша донька Лободи

Світлана показала, як провела час у Лондоні з сім'єю


Донька Світлани Лободи Матільда

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"Обожнюю проводити час із сім'єю, наповнювати себе, надихати і надихатися", - написала Свєта російською, зазначивши, що в Лондоні побувала, зокрема, на концерті Біллі Айліш та на поєдинку Олександра Усика з Даніелем Дюбуа.

Лобода в інстаграм

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Друга донька Лободи

Співачка лише в останні роки почала зрідка світити личко Тілі в мережі. А от хто батько дівчати - досі секрет

Донька Світлани Лободи Тільда

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Свєтлана Лобода

Співачка наробила ніжних фото з донею

Лобода в Лондоні

Нагадаємо, в Лободи також є старша донька Єва, якій уже 14. Вітаючи її з днем народження у квітні, співачка запостила архівні йото. Ймовірно, дівчина вже не дає мамі дозволу показувати себе в соцмережі. На лондонському відео вона теж коротенько з'являється, але лише зі спини.

Єва з мамою, сестрою та бабусею каталися Лондоном на 2-поверховому автобусі

Єва з мамою, сестрою та бабусею каталися Лондоном на 2-поверховому автобусі

Як відомо, в липні 42-річна Лобода також підкорювала модний Париж. А ще вона нещодавно "з'явилася" в скандальному відеокліпі Потапа.

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