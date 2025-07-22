Лобода в мережі похизувалася лондонським дозвіллям із довгокосою донею

Співачка Світлана Лобода у Instagram поділилася з шaнувальниками фото і відео зі своєї мандрівки до Лондона.

На декількох кадрах засвітилася і молодша донька артистки, 7-річна Матільда, вразивши довжелезними косами.

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"Обожнюю проводити час із сім'єю, наповнювати себе, надихати і надихатися", - написала Свєта російською, зазначивши, що в Лондоні побувала, зокрема, на концерті Біллі Айліш та на поєдинку Олександра Усика з Даніелем Дюбуа.

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Нагадаємо, в Лободи також є старша донька Єва, якій уже 14. Вітаючи її з днем народження у квітні, співачка запостила архівні йото. Ймовірно, дівчина вже не дає мамі дозволу показувати себе в соцмережі. На лондонському відео вона теж коротенько з'являється, але лише зі спини.

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Як відомо, в липні 42-річна Лобода також підкорювала модний Париж. А ще вона нещодавно "з'явилася" в скандальному відеокліпі Потапа.