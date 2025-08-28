Лобода у зухвалій сукні з камінчиків і торочок наробила ефектних фото на терасі

Марія Мельник - 28 серпня, 13:00

Співачка Світлана Лобода потішила підписників новими фото себе.

Артистка у розкішному міні з камінчиків і торочок покрасувалася на терасі на тлі пальм заради кількох ефектних кадрів, якими поділилася в Instagram. 

Світлана повідомила, що морально і фізично готується до майбутніх концертів. 

Лобода у міні і капелюсі

Такий аутфіт ідеально пасує до концертних образів зірки


Лобода засвітила бюст з-під сукні

А нещодавно виконавиця радувала підписників фото в елегантному максі

Лобода в сукні порухала тілом

Співачка в очікуванні гастролів

Як відомо, Лобода з тих, хто приділяє неабияку увагу сценічним образам. Наприклад, у березні, на концерті в Парижі Світілана одягнула ефектний блискучий лук від ліванського дизайнера Zuhair Murad. Цікаво, що сяючі деталі на вбранні буквально "рухалися" під час танцю. До речі, сукня дещо нагадує ту, в якій співачка позувала на терасі.

Читайте також:

Лобода у ліфі й мінішортах наробила ніжних фото у Малібу

Лобода топлес, але в чоботях повигиналася для фото під пальмами

Лобода в мережі похизувалася лондонським дозвіллям із довгокосою донею

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів