Лобода у зухвалій сукні з камінчиків і торочок наробила ефектних фото на терасі
Співачка Світлана Лобода потішила підписників новими фото себе.
Артистка у розкішному міні з камінчиків і торочок покрасувалася на терасі на тлі пальм заради кількох ефектних кадрів, якими поділилася в Instagram.
Світлана повідомила, що морально і фізично готується до майбутніх концертів.
Як відомо, Лобода з тих, хто приділяє неабияку увагу сценічним образам. Наприклад, у березні, на концерті в Парижі Світілана одягнула ефектний блискучий лук від ліванського дизайнера Zuhair Murad. Цікаво, що сяючі деталі на вбранні буквально "рухалися" під час танцю. До речі, сукня дещо нагадує ту, в якій співачка позувала на терасі.
