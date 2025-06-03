Лобода топлес, але в чоботях повигиналася для фото під пальмами
Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно тішила шанувальників своїми світлинами в ліфі та коротеньких шортах, вирішила на цьому не спинятися.
Для нового фотосету 42-річна артистка обійшлася без верхнього елементу аутфіту, натомість взула масивні чоботи.
Позувала Свєта на шезлонгу під пальмами, "під палючим сонцем улюбленого міста", як зазначила вона в Instagram.
Нагадаємо, ТаблоID розказував, чому перебування Світлани в складі гурту "ВІА Гра" на початку 2000-их було дуже недовгим. До речі, легендарний гьорлзбенд, проіснувавши на сцені чверть століття, днями офіційно розпався.
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