Лобода у дизайнерському міні посвітила довгими ногами на концерті в Парижі. Фото

Співачка Світлана Лобода зараз знаходиться у європейському турі й виступає з концертами у найбільших містах.

Днями для шоу у Парижі вона вдягнула ефектний блискучий лук, який мав закритий верх, але оголював ноги.

Вбрання від ліванського дизайнера Zuhair Murad мало сяючі деталі, які "рухалися" під час танцю. Фото з виступу 42-річна Світлана опублікувала в Instagram.

Зайві прикраси співачка не вдягала, лише каблучку і сережки Фото instagram

Реклама:

Як відомо, артистка багато тренується, щоб мати струнку і підтягнуту фігуру

Світлана похизувалася своїми довгими ногами

Виступ складався з драйвових танців

Зірка полюбляє носити блискучі образи

Лобода також показала естетику паризького концерту

До речі, минулого місяця LOBODA з'явилася на обкладинці глянцевого журналу, для якого попозувала в екстравагантних луках. А раніше зірка показала свою відпустку в Карибському морі.

Нагадаємо, коли Світлана покинула гурт "ВІА Гра", вона почала розвивати сольну кар'єру, отримавши популярність в Україні та РФ. Після початку повномасштабного вторгнення вона залишила свою квартиру в Москві й переїхала за кордон. Звідти Лобода підтримувала Україну, але продовжила співати російською.