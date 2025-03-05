Лобода у дизайнерському міні посвітила довгими ногами на концерті в Парижі. Фото
Співачка Світлана Лобода зараз знаходиться у європейському турі й виступає з концертами у найбільших містах.
Днями для шоу у Парижі вона вдягнула ефектний блискучий лук, який мав закритий верх, але оголював ноги.
Вбрання від ліванського дизайнера Zuhair Murad мало сяючі деталі, які "рухалися" під час танцю. Фото з виступу 42-річна Світлана опублікувала в Instagram.
До речі, минулого місяця LOBODA з'явилася на обкладинці глянцевого журналу, для якого попозувала в екстравагантних луках. А раніше зірка показала свою відпустку в Карибському морі.
Нагадаємо, коли Світлана покинула гурт "ВІА Гра", вона почала розвивати сольну кар'єру, отримавши популярність в Україні та РФ. Після початку повномасштабного вторгнення вона залишила свою квартиру в Москві й переїхала за кордон. Звідти Лобода підтримувала Україну, але продовжила співати російською.