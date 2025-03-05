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Лобода у дизайнерському міні посвітила довгими ногами на концерті в Парижі. Фото

Карина Тімкова - 5 березня, 10:00

Співачка Світлана Лобода зараз знаходиться у європейському турі й виступає з концертами у найбільших містах.

Днями для шоу у Парижі вона вдягнула ефектний блискучий лук, який мав закритий верх, але оголював ноги.

Вбрання від ліванського дизайнера Zuhair Murad мало сяючі деталі, які "рухалися" під час танцю. Фото з виступу 42-річна Світлана опублікувала в Instagram.

Світлана Лобода у блискучому луці підкорила Париж

Зайві прикраси співачка не вдягала, лише каблучку і сережки

Фото instagram

Світлана Лобода посвітила довгими ногами

Як відомо, артистка багато тренується, щоб мати струнку і підтягнуту фігуру

Співачка Лобода попозувала в блискучому сценічному вбранні

Світлана похизувалася своїми довгими ногами

Світлана Лобода з оголеними ногами станцювала на сцені

Виступ складався з драйвових танців

Світлана Лобода попозувала в ефектному сценічному луці

Зірка полюбляє носити блискучі образи

Світлана Лобода у блискучому міні виступила у Франції
Лобода також показала естетику паризького концерту
Світлана Лобода вразила фанів відвертим луком
Світлана Лобода зіграла концерт у Парижі

До речі, минулого місяця LOBODA з'явилася на обкладинці глянцевого журналу, для якого попозувала в екстравагантних луках. А раніше зірка показала свою відпустку в Карибському морі.

Нагадаємо, коли Світлана покинула гурт "ВІА Гра", вона почала розвивати сольну кар'єру, отримавши популярність в Україні та РФ. Після початку повномасштабного вторгнення вона залишила свою квартиру в Москві й переїхала за кордон. Звідти Лобода підтримувала Україну, але продовжила співати російською.

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Лобода
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