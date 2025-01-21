Від Вінницької та Мейхер до Попової та Синецької: усі учасниці гурту "ВІА Гра" за майже 25 років його існування. Фото

"ВІА Гра" – один з найпопулярніших та найскандальніших пострадянських гуртів, котрий зародився у 2000 році в Києві. Іноземці називали його українською відповіддю британським "Spice girls", а їх хіти "Биология", "Good morning, папа" і "Попытка №5" лунали звідусіль. Екстравагантні наряди, лірика пісень "ВІА Гра" та, будемо чесними, сексуальна об’єктивізація – зробили їх феноменом попкультури.

ТаблоID вирішив пригадати, з чого починалася "ВІА Гра", хто і коли в ній співав та що з учасницями групи зараз.

Надія Мейхер та Альона Вінницька

У перший склад "ВІА Гра" продюсери покликали вже відому на той час телеведучу Альону Вінницьку, а Надія Мейхер потрапила до гурту після кастингу. Надя не вміла співати, але мала видатні форми та була харизматичною танцівницею, а от Альона стала "голосом" гурту.

Тоді "ВІА Гра" довела, що якщо вміє співати хоч одна учасниця, то це вже успіх Фото з Instagram

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Було записано перші пісні і знято кліп на трек "Попытка №5". Так і народилася "ВІА Гра". Їх провокативна сексуальність та лірика пісень створили фурор в попкультурі нульових.

Через 2 роки Надія завагітніла та пішла з гурту на деякий час.

Тетяна Найнік та Анна Седокова

У 2002 році вагітну Мейхер замінила модель Тетяна Найнік, котру було запрошено з Росії. У той саме період продюсери вирішили додати ще одну учасницю, котрою стала Анна Седокова.

Тетяну Найнік мало хто згадає Фото з Instagram

У такому складі "ВІА Гра" побула недовго, бо через місяць після народження сина, повернулася Надія Мейхер.

Квартет не склався, тому Тетяну Найнік попросили піти, аргументуючи це тим, що двом брюнеткам не місце на одній сцені. Пізніше співачка розповідала про домагання з боку Костянтина Меладзе.

Після того, як Найнік пішла з "ВІА Гра", вона створила гурт "Maybe", котрий проіснував до 2014 року і не отримав широкої популярності. Зараз 46-річна Тетяна живе в Росії, має чоловіка Олександра Тєрєхова та виховує з ним спільну 9-річну доньку Віру.

Творчий шлях Тетяни після "ВІА Гра" не приніс їй великої популярності, проте співачка створила родину Фото з Instagram

Золотий склад

У 2003 році Альона Вінницька вирішила покинути гурт, щоб будувати сольну кар’єру. Зараз 50-річна співачка займається благодійністю та 29 років у шлюбі з музикантом Сергієм Большим. З чоловіком вони розходилися та сходилися, а також певний час жили окремо.

Вінницька зараз не публічна особа Фото з Instagram

На заміну Вінницькій на кастингу обрали Віру Брежнєву. Саме тоді і утворився той самий "золотий склад" "ВІА Гра" – Надя, Віра та Анна. Це був пік популярності гурту.

Аня, Віра і Надя сплелися в іконічне тріо Фото з Instagram

Проте у 2004 році Анна Седокова покинула учасниць "ВІА Гра" через вагітність. Після цього випускала сольні пісні та була в ролі телеведучої.

Певний час 42-річна киянка жила між Москвою та Лос-Анджелесом, але зараз начебто переважно живе і працює в Росії. До того ж, Седокова є в українському санкційному списку.

В неї троє дітей від різних стосунків, 20-річна Аліна, 14-річна Моніка та 7-річний Гектор. А останній недовгий шлюб співачки з баскетболістом Янісом Тіммою закінчився розлученням і трагедією – спортсмен покінчив життя самогубством. Співачка внаслідок цього видалила соцмережі і приховує своє життя.

Седокова хотіла створити ідеальну родину з Янісом Тіммою, але не склалося Фото з Instagram

Світлана Лобода

У 2004 році, після того як Седокова покинула гурт, її замінила Світлана Лобода. Світлану "не прийняли" шанувальники, бо одразу проводили аналогії між нею та Анною Седоковою. Через це співачка довго не затрималася у "ВІА Гра" і, мабуть, це було на краще для неї.

У "ВІА Гра" Лобода довго не затрималася, проте як сольна виконавиця запам'яталася багатьом Фото з Instagram

42-річна співачка побудувала успішну сольну кар’єру, представляла Україну на Євробаченні і досі активно гастролює Європою і не лише. У неї дві доньки від різних чоловіків, 13-річна Євангеліна та 6-річна Тільда, ім’я батька якої досі невідоме.

Лобода наче й засудила вторгення Росії в Україну, але чомусь важливість української мови не визнає Фото з Instagram

До початку повномасштабної війни Лобода будувала суперуспішну кар’єру в Росії, а після 24 лютого 2022 "перевзулася", засудила вторгнення та з родиною перебралася в Ригу. За період війни Світлана неодноразово бувала в Україні. Утім, співати російською так і не припинила.

Спад популярності

На заміну Лободі прийшла росіянка Альбіна Джанабаєва, котра була коханкою Валерія Меладзе і народила від нього позашлюбного сина Костянтина. Проте популярність гурту у 2005-2006 році почала стрімко падати, і проєкт був майже закритий.

У 2006 році покидає "ВІА Гра" Надія Мейхер, знову тимчасово.

В результаті кастингу до Віри Брежнєвої та Альбіни Джанабаєвої приєдналася Ольга Корягіна (у шлюбі Романовська). Проте її майже одразу замінили "міс Донецьк-2003" Христиною Коц-Готліб. Христина пробула новою солісткою "ВІА Гра" 3 місяці, проте продюсери повернули Ольгу Корягіну, тому що Христина "не вписалася" в колектив.

Очевидно, що Корягіна краще влилася в колектив Фото Obozrevatel

Сьогодні про 41-річну Христину майже немає інформації. Відомо, що після "ВІА Гра" вона продовжила виступати на сцені та працювати моделлю.

Брежнєва та Корягіна залишають гурт

2007 рік був черговим періодом змін у гурті. Так, пішли з "ВІА Гра" вагітна на той момент Ольга Корягіна та Віра Брежнєва.

Корягіна одружилася з бізнесменом Андрієм Романовським, взяла його прізвище та народила трьох дітей – синів Максима і Олега, а також доньку Софію. Сім’я проживає в Дубаї.

Ольга Корягіна, нині Романовська, щаслива дружина і мама трьох дітей Фото з Instagram

42-річна Віра Брежнєва відома сольна співачка та має власний бренд косметики. До повномасштабного вторгення вона активно виступала в Росії і жила між Москвою та Києвом, проте потім поїхала звідти, змінила псевдонім на "VIRA" та активно підтримує Україну.

Брежнєва зі своїми дочками Фото з Instagram

Брежнєва перебувала з 2015 рокі в шлюбі з продюсером "ВІА Гра" Костянтином Меладзе, проте на початку великої війни вони розлучилися. У співачки двоє доньок від попереднього шлюбу з Михайлом Кіперманом, 23-річна Соня та 14-річна Сара.

Меседа Багаудінова і Тетяна Котова

На місце Корягіної взяли чеченку Меседу Багаудінову, а Брежнєву замінила "Міс Росія-2006" Тетяна Котова. Альбіна Джанабаєва залишилася незмінною учасницею на кілька років. У 2008 році було представлено нову "ВІА Гра", проте знову ненадовго, всього на рік. Бо вгадайте, хто вирішив повернутися? Правильно, Надія Мейхер.

Альбіна Джанабаєва міцно трималася за місце у "ВІА Гра", не гірше за Надію Мейхер Фото з Instagram

У 2009 році, продюсери замінюють Меседу Багаудінову Надією Мейхер, а через рік Тетяна Котова покидає Віа Гру зсилаючись за важкі взаємини в гурті.

Котова стала рудою та теж намагається співати Фото з Instagram

Багаудінова й досі намагається будувати сольну кар'єру в Росії Фото з Instagram

Зараз 41 річна Меседа Багаудінова виховує сина Аспара та не заміжня. 39-річна Тетяна Котова тримає своє особисте життя в таємниці.

Єва Бушміна і Санта Дімопулос

У 2010 році на місце Тетяни Котової прийшла учасниця української "Фабрики зірок 3" Єва Бушміна. У новому складі група "ВІА Гра" пробула до 2011 року, поки Надія Мейхер знову не завагітніла та не покинула колектив остаточно. На зміну їй прийшла ще одна учасниця "Фабрики" Санта Дімопулос.

Мейхер знову покинула "ВІА Гра", проте більше вже не поверталася Фото з Instagram

Надія з роками не перестала любити демонструвати свої пишні форми Фото з Instagram

42-річна Мейхер проживає в Греції, виховує трьох дітей – 22-річного Ігоря від першого шлюбу, 12-річну Анну та 9-річну Марію від чинного чоловіка, російського бізнесмена Михайла Уржумцева.

Санта Дімопулос була в гурті до 2012 року, знялася в одному кліпі "ВІА Гра" "Алло, мам!" та пішла. У 2024 році 37-річна співачка розлучилася зі своїм чоловіком Ігорем Кучеренком, виховує сина Даніеля від попередніх стосунків з Андрієм Джеджулою, а також доньку від Кучеренка Софію.

Дімопулос активно веде свій Instagram та пропагує здоровий спосіб життя Фото з Instagram

"Закриття" проєкту

У 2012 році справи дівочого гурту йшли погано, і Костянтин Меладзе заявив про те, що закриває проєкт.

Єва Бушміна та Альбіна Джанабаєва, очевидно, розірвали контракт із гуртом.

Співачка Єва Бушміна вирішила різко змінити імідж Фото @schelkonogova

35-річна Бушміна (справжнє імʼя – Яна Швець) – сольна співачка LAYAH, живе у Франції зі своїм чоловіком скульптором Денисом Грищуком, а також має доньку Едіту від попереднього шлюбу з бізнесменом Дмитром Лановим.

Альбіна Джанабаєва й досі разом з Валерієм Меладзе Фото з Instagram

45-річна Альбіна Джанабаєва все ж одружилася з Валерієм Меладзе і проживає з ним в Іспанії. Пара має спільних дітей, синів Костянтина та Луку, а також дочку Агату.

"Хочу у ВІА Гру"

Закриття проєкту було піарходом та розігрівом перед шоу "Хочу у ВІА Гру". Наставницями дівчат стали шість ексучасниць гурту: Альона Вінницька, Надія Мейхер, Анна Седокова, Альбіна Джанабаєва, Меседа Багаудінова і Санта Дімопулос.

В результаті шоу виграли Анастасія Кожевнікова, Міша Романова та Еріка Герцег, у такому складі вони проіснували до 2018 року.

Шоу "Хочу у Віа Гру" подарувало дівчатам квиток в шоубіз Фото з Instagram

У той час Міша Романова пішла в декрет, тож співачка Ольга Меганська зайняла її місце.

У цьому ж році Анастасія Кожевнікова вийшла заміж за Кирила Сніткова, пішла у сольну творчість і передала "естафету" росіянці Уляні Синецькій.

У 2020 році Еріка Герцег оголосила про завершення роботи у "ВІА Грі" та розпочала сольну кар’єру. Трохи пізніше пішла і Ольга Меганська.

Чергова нова "ВІА Гра" і війна

До Уляни Синецької приєдналися Ксенія Попова і Софія Тарасова. Пісні та кліпи гурту не користувалися популярністю, а у 2022 році, після початку повномасштабної війни, "ВІА Гра" призупинила діяльність. Учасниці заявили, що більше не братимуть участі в російських концертах. Згодом Росія внесла гурт у санкційний список, слідом за Вірою Брежнєвою, Світланою Лободою та іншими ексучасницями, котрі не підтримали війну.

Нові дівчата не врятували проєкт"ВІА Гра" Фото з Instagram

У 2023 році Софія Тарасова оголосила у своєму акаунті в Instagram про початок сольної кар'єри в Німеччині.

Уляна Синецька перебувала у стосунках з українським співаком Alekseev більше 5 років, проте пара нещодавно розійшлася. Про інші подробиці життя Синецької відомо мало.

А Ксенія Попова проживає за кордоном та будує сольну карʼєру.

Продюсер Костянтин Меладзе живе в Італії та не висловлює жодну позицію з приводу війни.

Тож, схоже, історія гурту "ВІА Гра" добігає свого кінця. Чи далі буде?

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про те, куди поділися учасниці інших дівочих гуртів, а також як змінилися українські телеведучі.