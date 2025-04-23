Селфі без мейку, шкіряний лук і розваги 1,5-річного сина: Лохан показала моменти свого життя

Американська акторка Ліндсей Лохан потішила фанатів добіркою весняних фотоспогадів.

У своєму Instagram вона опублікувала свої подорожі, робочі зустрічі та, звичайно, рідкісні кадри свого 1,5-річного сина Луая.

Також 38-річна кінозірка показала свій стильний чорний лук зі шкірянкою, ботфортами й сукнею з квітковим принтом.

Хлопчик погрався мильними бульбашками зі своїм татком, бізнесменом Бадаром Шамасом Фото Instagram

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А ще Луай вже самостійно спускається з гірки

Акторка виглядає елегантно навіть у поїздках. До речі, після пологів вона частенько хвалилася своєю фігурою

Ліндсей подарувала усмішку фанатам

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Зірка показала селфі зі своїм 28-річним братом Дакотою, він теж займається акторством

"Нещодавно", — підписала вона свої світлини

Нагадаємо, влітку 2022-го Лохан вийшла заміж за фінансиста Бадара Шамаса. Пізніше вона оголосила про свою вагітність і почала активно готуватися до появи малюка. А нещодавно вона вперше показала Луая на сімейній прогулянці. Обличчя хлопчика досі залишається прихованим.

Також вона ефектно позувала у вінтажному аутфіті та з'являлася на хіднику у ніжній сукні.