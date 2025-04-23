Селфі без мейку, шкіряний лук і розваги 1,5-річного сина: Лохан показала моменти свого життя
Американська акторка Ліндсей Лохан потішила фанатів добіркою весняних фотоспогадів.
У своєму Instagram вона опублікувала свої подорожі, робочі зустрічі та, звичайно, рідкісні кадри свого 1,5-річного сина Луая.
Також 38-річна кінозірка показала свій стильний чорний лук зі шкірянкою, ботфортами й сукнею з квітковим принтом.
Нагадаємо, влітку 2022-го Лохан вийшла заміж за фінансиста Бадара Шамаса. Пізніше вона оголосила про свою вагітність і почала активно готуватися до появи малюка. А нещодавно вона вперше показала Луая на сімейній прогулянці. Обличчя хлопчика досі залишається прихованим.
Також вона ефектно позувала у вінтажному аутфіті та з'являлася на хіднику у ніжній сукні.
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