Селфі без мейку, шкіряний лук і розваги 1,5-річного сина: Лохан показала моменти свого життя

Карина Тімкова - 23 квітня, 17:20

Американська акторка Ліндсей Лохан потішила фанатів добіркою весняних фотоспогадів.

У своєму Instagram вона опублікувала свої подорожі, робочі зустрічі та, звичайно, рідкісні кадри свого 1,5-річного сина Луая.

Також 38-річна кінозірка показала свій стильний чорний лук зі шкірянкою, ботфортами й сукнею з квітковим принтом.

Ліндсей Лохан показала синочка та свого чоловіка

Хлопчик погрався мильними бульбашками зі своїм татком, бізнесменом Бадаром Шамасом

Фото Instagram

Ліндсей Лохан поділилася фото свого сина

А ще Луай вже самостійно спускається з гірки

Ліндсей Лохан захопила стильним виглядом

Акторка виглядає елегантно навіть у поїздках.

До речі, після пологів вона частенько хвалилася своєю фігурою

Ліндсей Лохан наробила веселих селфі

Ліндсей подарувала усмішку фанатам

Ліндсей Лохан показалася без косметики

Знаменитість з легкістю показує себе без макіяжу

Ліндсей Лохан попозувала зі своїм молодшим братом

Зірка показала селфі зі своїм 28-річним братом Дакотою, він теж займається акторством

Ліндсей Лохан показала своє нове фото

"Нещодавно", — підписала вона свої світлини

Нагадаємо, влітку 2022-го Лохан вийшла заміж за фінансиста Бадара Шамаса. Пізніше вона оголосила про свою вагітність і почала активно готуватися до появи малюка. А нещодавно вона вперше показала Луая на сімейній прогулянці. Обличчя хлопчика досі залишається прихованим.

Також вона ефектно позувала у вінтажному аутфіті та з'являлася на хіднику у ніжній сукні.

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