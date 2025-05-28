Лохан у боді та шубці виставила стрункі ніжки для звабних фото в глянці. Фото

Карина Тімкова - 28 травня, 09:00

Американська акторка Ліндсей Лохан знялася для нового випуску модного журналу ELLE.

В рамках фотосесії знаменитість вбралася в різноманітні спокусливі образи. Серед них чорне боді, мереживо з прозорими колготками, шкіряні штани та декілька варіантів шуб.

38-річна Ліндсей млосно позувала на шинах для авто, оголювала стрункі ноги на стільці та ефектно притискалася до стіни.

Ліндсей Лохан у боді та шубі попозувала для фото

Знаменитість захопила своїм виглядом 

Фото Chris Colls

Ліндсей Лохан на стільці оголила стрункі ноги

Актриса у білій шубці посвітила довгими ніжками

Ліндсей Лохан в боді й мереживі показала стрункі ноги

Кінозірка в самому мереживі оголила стегна

Ліндсей Лохан у шкірі ефектно посиділа на шинах

Ліндсей у шкіряному луці уявила себе королевою перегонів

Ліндсей Лохан

Лохан поспокушала шанувальників

Ліндсей Лохан у шкірянці знялася для журналу

Який магнетичний погляд

Ліндсей Лохан знялася в леопардовій шубі для журналу

Леопардовий принт залишається улюбленим серед багатьох модниць

Ліндсей Лохан у шубі попозувала для чуттєвих фото

Акторка показала свою елегантну сторону

Нещодавно Лохан публікувала щирі фото без мейку та показувала розваги з 1,5-річним сином Луаєм. Як відомо, у 2022-му вона вийшла заміж за фінансиста Бадара Шамаса.

Разом подружжя щасливо готувалося до появи первістка, а не так давно батьки вперше показалися з малюком на сімейній прогулянці.

Ліндсей, яка полюбляє моду, показувалася на хіднику у вінтажному луці та позувала на червоній доріжці в ніжній сукенці. А ще зірка хизувалася підтягнутим тілом після пологів.

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