Лохан у боді та шубці виставила стрункі ніжки для звабних фото в глянці. Фото
Американська акторка Ліндсей Лохан знялася для нового випуску модного журналу ELLE.
В рамках фотосесії знаменитість вбралася в різноманітні спокусливі образи. Серед них чорне боді, мереживо з прозорими колготками, шкіряні штани та декілька варіантів шуб.
38-річна Ліндсей млосно позувала на шинах для авто, оголювала стрункі ноги на стільці та ефектно притискалася до стіни.
Нещодавно Лохан публікувала щирі фото без мейку та показувала розваги з 1,5-річним сином Луаєм. Як відомо, у 2022-му вона вийшла заміж за фінансиста Бадара Шамаса.
Разом подружжя щасливо готувалося до появи первістка, а не так давно батьки вперше показалися з малюком на сімейній прогулянці.
Ліндсей, яка полюбляє моду, показувалася на хіднику у вінтажному луці та позувала на червоній доріжці в ніжній сукенці. А ще зірка хизувалася підтягнутим тілом після пологів.