"Емоційний бальзам": Луценко розповіла, що таке комфортна їжа, як вона впливає на організм та чому варто шукати баланс

Зіркова фітнес-тренерка та блогерка Аніта Луценко поміркувала про "комфортну їжу" та її роль у нашому житті.

У своєму Instagram спортсменка проаналізувала, чому вживання улюблених страв з дитинства може стати причиною емоційного переїдання.

"А чули про таке поняття як "комфортна їжа"? Це їжа, яка викликає позитивні емоції, створює відчуття затишку, безпеки та задоволення. Вона часто асоціюється зі спогадами з дитинства, традиціями родини чи країни, чи особливими моментами в житті людини.



Їжа, яка нагадує про теплі моменти, сімейні трапези або особливі події. Це можуть бути бабусині вареники, мамин борщ або какао, що пили в дитинстві", - розповіла Луценко.



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"Зазвичай комфортна їжа має насичений смак, м’яку або кремову текстуру. Часто це щось тепле, ситне і калорійне (наприклад, супи, запіканки, макарони, випічка). Вживання такої їжі знижує рівень стресу, допомагає заспокоїтися і відчути себе краще. Вона діє як своєрідний "емоційний бальзам".Теплі страви: супи, бульйони, каші; домашня випічка: пироги, млинці, печиво; страви з дитинства: омлет, картопляне пюре, вареники", - навела приклад тренерка.

До речі, Луценко нерідко готує натуральні смаколики власними руками

"Хоча комфортна їжа може приносити тимчасове заспокоєння, її надмірне вживання у відповідь на стрес чи негативні емоції може перетворитися на нездорову звичку (емоційне переїдання). Тому варто вміти розпізнавати свої емоції і шукати баланс між задоволенням і здоровим харчуванням



У мене це: картопляне пюре, макарони "по-флотськи", булочка з маком і молоком, вафлі, зелені помідори, олівьє, деруни, кров’янка, печінка", - розповіла Аніта про своїх фаворитів.

Нагадаємо, раніше Луценко розповідала про любов до смаколиків, важливість силових з віком та як відмова від алкоголю вплинула на її зовнішність.