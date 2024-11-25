2021 vs 2024: Луценко з донькою на спільному фото показали, як змінилися за три роки
Зіркова фінтес-тренерка та блогерка Аніта Луценко, яка у соцмережах здебільшого висвітлює лише спортивну сторону свого життя, торкнулася сімейного.
У своєму Instagram мама показала, як 8-річна Мія змінилася за останні кілька років, і побешкетувала з нею.
Звісно, не обійшлося і без порад щодо спорту. Луценко пояснила, як спорт допомагає віднайти себе.
Нагадаємо, раніше Луценко розказувала, як увійти у спорт новачкам, а також чому і коли не треба починати худнути.
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