2021 vs 2024: Луценко з донькою на спільному фото показали, як змінилися за три роки

фото з Instagram

Зіркова фінтес-тренерка та блогерка Аніта Луценко, яка у соцмережах здебільшого висвітлює лише спортивну сторону свого життя, торкнулася сімейного.

У своєму Instagram мама показала, як 8-річна Мія змінилася за останні кілька років, і побешкетувала з нею.

Дівчата підросли і стали ще більш жіночними

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Жодних постановочних фото "на паспорт"

Звісно, не обійшлося і без порад щодо спорту. Луценко пояснила, як спорт допомагає віднайти себе.

"Тренування - це і шлях до саморозвитку і самореалізаціі. Кожен раз, коли ти виконуєш вправу або піднімаєш вагу, тримаєш баланс чи утримуєш ноги в розтяжці, та взагалі дійшла до тренування попри 100 причин не іти - ти випробовуєш свої межі і доводиш собі, що ти здатна на більше, ніж можеш уявити. Це процес, який робить тебе сильнішою, як фізично, так і ментально. Тут, часто випадково, ти можеш виявити свої сильні сторони. Тренування - це тренажер для життєвих ситуацій. Зможеш на тренуванні - зможеш і в житті", - замотивувала Аніта

Нагадаємо, раніше Луценко розказувала, як увійти у спорт новачкам, а також чому і коли не треба починати худнути.