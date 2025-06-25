Луценко на пляжі показала тіло в купальнику крупним планом та поміркувала про свободу бути собою. Фото

Аніта Луценко похизувалася тілом у купальнику Фото instagram

Зіркова тренерка Аніта Луценко, яка недавно розповіла, чому жінці важливо залишаться різною, захопила своїм виглядом на пляжі.

В Instagram 41-річна спортсменка показала знімок, на якому лежить у синьому бікіні, демонструючи підтягнуті форми. Також Луценко підняла тему любові до себе, невпевненості та звідки вона з'являється:

"Ти завжди комусь будеш подобатися, а комусь точно ні. Як ти говориш, що робиш, як виглядаєш. Так влаштований світ. Так само нам хтось подобається, а хтось ні. І тут важливо, як далеко ми самі від свого власного образу "ідеально"… тому ми на це реагуємо чи ні, але де сформувався цей образ? З чого він складається? Хто нам і що колись сказав? Критикував. Що ми колись побачили і порівняли з собою".

Аніта похвалилася спортивними формами Фото Instagram

"Але свобода — це бути собою. Бути там де ти є, робити що вважаєш за потрібне для себе. Не зважаючи на думки інших про себе і головне — не намагатися бути ідеальною, бо це просто неможливо. Немає нічого ідеального в цьому світі, є тільки життя. Як воно є з усіма складнощами і прекрасними моментами. Прийняти себе, працювати над собою, але не в гонитві за образом, а з турботи про себе, з почуття, що ти без страхів, тривоги. Все всередині", — додала вона.

Зірка також показала наслідки серфінгу

Нещодавно Луценко розповіла, чому важливо давати тілу відпочинок і чому не варто займатися тренуваннями тільки задля схуднення. Також знаменитість пояснила, як правильно заїдати стрес і як розрахувати свою добову норму води.

Нагадаємо, Аніта виховує дочку Мію, якій на початку літа виповнилося 9 років. Зі своєю єдиною дитиною зіркова тренерка час від часу робить спільні знімки.