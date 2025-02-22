"Мені не смішно": Мадонна розкритикувала Трампа, який назвався "королем"

Фото з Instagram Мадонни

Американська співачка Мадонна розкритикувала президента США Дональда Трампа, який нещодавно назвав себе "королем", після скасування платного в'їзду до Мангеттена.

Своє обурення цим зірка опублікувала у Х.

"Я думала, цю країну побудували європейці, які втекли від життя під владою короля, щоби побудувати новий світ, керований народом. А зараз у нас є президент, який називає себе "наш король". Якщо це жарт, то мені не смішно", - написала Мадонна.

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Мадонна висловилася про Трампа Фото з Х Мадонни

До речі, нещодавно американський письменник Стівен Кінг повернувся у Х після довгого мовчання та назвав Трампа зрадником-путінолюбом.

А от президент Бразилії звинуватив Трампа, що той прагне стати "імператором світу".