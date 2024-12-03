Мадонна показала рідкісне фото з батьком та всіма дітьми і себе в обіймах молодого коханця

фото з Instagram

В житті співачки Мадонни родина відіграє одну з головних ролей, і часті фото з рідними є одним із доказів цього.

У своєму Instagram зірка запостила спільні знімки з 93-річним батьком Сільвіо Ентоні "Тоні" Чікконе та її дітьми, зроблені у День подяки.

66-річна співачка попозувала з батьком і всіма своїми нащадками: 28-річною Лурдес, 24-річним Рокко, 19-річним Девідом, 18-річною Мерсі та 12-річними близнючками Стеллою й Естер.

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"Ми народжуємося в родинах і створюємо свої власні. З часом я все більше і більше ціную ці мікрокосмоси життя, які танцюють навколо мене і щодня дають мені уроки. Моя родина цього року пережила багато втрат. Мій батько все це витримав із гідністю. Дивитися, як він плакав на кладовищі, коли ми ховали мого брата Крістофера — одразу після того, як він втратив свою дружину, — це момент, який я ніколи не забуду. Провести час із ним і всіма своїми дітьми на День подяки було справжніми ліками для душі", - розказала про історію фото Мадонна.

Велика і дружня родина Мадонни

Глибокі фото Сільвіо Ентоні

У Мадонни двоє біологічних дітей і четверо прийомних

Стеллу та Естер (дві дівчини на передньому плані) зірка удочерила у Малаві. До речі, дівчата люблять грати у футбол

Старша донька Мадонни, модель та співачка Лола Леон

Син Мадонни Рокко Річчі від шлюбу з Гаєм Річчі та прийомний син Девід Банда

А ще на фото засвітився бойфренд зірки, 28-річний Акім Морріс.

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Нагадаємо, у листопаді інсайдер повідомив, що Мадонна розійшлася з Акімом і припустив чому. Однак пізніше співачка спростувала ці чутки і показалася в обіймах молодого Морріса.