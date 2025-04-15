Макацарія замилував забавками з 2,5-місячною дочкою. Фото
Грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія замилував новим знімком зі своєю 2,5-місячною донечкою Ніно.
У своєму Instagram він опублікував фото, на якому з усмішкою підняв дівчинку догори. Обличчя малюка залишається прихованим.
Нагадаємо, 40-річний Іраклі та його 23-річна дружина Ліза Чічуа стали батьками вдруге 31 січня цього року. Тоді зірковий тато показав світлини з пологового.
"Щастя виглядає саме так", — написала коментаторка під публікацією.
Також у подружжя є 1,5-річний син Георгій, який народився у червні 2023-го. Нещодавно закохані, які побрались у 2022-му, зробили веселий фотосет із сином. А ще Макацарія показував прогулянку з нащадком на милому відео.
До речі, минулого місяця Іраклі й Ліза яскраво відгуляли свої дні народження у Дубаї.
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