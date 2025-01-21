"Буде дупця немовляти": MamaRika показала, як омолоджується спермою лосося

Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа) показалася у кріслі косметолога.

У своєму Instagram 35-річна зірка розповіла, яку процедуру для омолодження обличчя зробила.

"Оце все потім буде не обличчя, а дупця немовляти. Мінус 40 буде. Робимо мені біорепарацію. Обожнюю цю процедуру. Зараз ще кольнемо обличчя, кольнули очі. До речі, через тиждень вперше у житті робитиму одну процедуру", - заінтригувала Анастасія.

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Cпівачка не приховує, що омолоджується у косметолога

"Дівчата, роблю раз на три, два місяці. Зараз будемо колоти мені у личко полінуклеотиди, а по-народному - просто сперму лосося. Чому б ні?", - з посмішкою запитала співачка.

"Секрет молодості розкрито", - не жартома каже зірка

Як відомо, Середа дбає не лише про красу і молодість обличчя, а й тіла. Раніше вона розказувала, на яку пластичну операцію наважилася у 2024-му.