"Буде дупця немовляти": MamaRika показала, як омолоджується спермою лосося
Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа) показалася у кріслі косметолога.
У своєму Instagram 35-річна зірка розповіла, яку процедуру для омолодження обличчя зробила.
"Оце все потім буде не обличчя, а дупця немовляти. Мінус 40 буде. Робимо мені біорепарацію. Обожнюю цю процедуру. Зараз ще кольнемо обличчя, кольнули очі. До речі, через тиждень вперше у житті робитиму одну процедуру", - заінтригувала Анастасія.
"Дівчата, роблю раз на три, два місяці. Зараз будемо колоти мені у личко полінуклеотиди, а по-народному - просто сперму лосося. Чому б ні?", - з посмішкою запитала співачка.
Як відомо, Середа дбає не лише про красу і молодість обличчя, а й тіла. Раніше вона розказувала, на яку пластичну операцію наважилася у 2024-му.
"Настрій кожного понеділка": MamaRika насмішила виразом обличчя 3-річного сина. Фото
"Тренажерка на витривалість": MamaRika у зеленому оксамитовому міні розказала, як минув її рік
"Не стану я ніколи колишньою": MamaRika розчулила піснею-присвятою порятунку стосунків з чоловіком. Відео