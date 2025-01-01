"Тренажерка на витривалість": MamaRika у зеленому оксамитовому міні розказала, як минув її рік
Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа) наробила святкових зухвалих фото у яскравому салатовому міні.
Виконавиця розказала, як минув її 2024-ий, і заявила, що готова увірватися у новий рік.
Святковий допис Середа залишила на сторінці в Instagram.
"Не буде підсумків, бо очевидно, шо 24-ий f*cked us усіма можливими способами. Але з іншої сторони, такого стрімкого росту і тренажерки на витривалість у мене ще не було, тому є за що сказати дякую! 2025-ий, я готова розривати - пагнали. Всіх з Новим! Люблю", - підписала фото виконавиця.
Як відомо, на шляху зірки були не лише сімейні проблеми. Раніше вона розказувала, як подолала алкогольну залежність.
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