"Тренажерка на витривалість": MamaRika у зеленому оксамитовому міні розказала, як минув її рік

Марія Мельник 1 січня, 14:30
Анастасія Середа у сукні кольору ряси

Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа) наробила святкових зухвалих фото у яскравому салатовому міні.

Виконавиця розказала, як минув її 2024-ий, і заявила, що готова увірватися у новий рік.

Святковий допис Середа залишила на сторінці в Instagram.


"Не буде підсумків, бо очевидно, шо 24-ий f*cked us усіма можливими способами. Але з іншої сторони, такого стрімкого росту і тренажерки на витривалість у мене ще не було, тому є за що сказати дякую! 2025-ий, я готова розривати - пагнали. Всіх з Новим! Люблю", - підписала фото виконавиця.

MamaRika у салатовому оксамиті

MamaRika у салатовому оксамиті посвітила стрункими ногами

Середа у міні й шкірянці

Коли пережила кризу у шлюбі і готова до нових викликів

MamaRika в міні випнула ніжку

До речі, у 2024-му Анастасія наважилася на пластичну операцію

Як відомо, на шляху зірки були не лише сімейні проблеми. Раніше вона розказувала, як подолала алкогольну залежність.

Читайте також:

"Це повний кабздєц": Джамала, Огнєвіч та MamaRika прокоментували гучний секс-скандал з P.Diddy

"Була в емоційній ямі": MamaRika розказала про проблеми з алкоголем і відмову від нього

"Настрій кожного понеділка": MamaRika насмішила виразом обличчя 3-річного сина. Фото

MamaRika
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів