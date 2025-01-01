"Тренажерка на витривалість": MamaRika у зеленому оксамитовому міні розказала, як минув її рік

Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа) наробила святкових зухвалих фото у яскравому салатовому міні.

Виконавиця розказала, як минув її 2024-ий, і заявила, що готова увірватися у новий рік.

Святковий допис Середа залишила на сторінці в Instagram.

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"Не буде підсумків, бо очевидно, шо 24-ий f*cked us усіма можливими способами. Але з іншої сторони, такого стрімкого росту і тренажерки на витривалість у мене ще не було, тому є за що сказати дякую! 2025-ий, я готова розривати - пагнали. Всіх з Новим! Люблю", - підписала фото виконавиця.

MamaRika у салатовому оксамиті посвітила стрункими ногами

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До речі, у 2024-му Анастасія наважилася на пластичну операцію

Як відомо, на шляху зірки були не лише сімейні проблеми. Раніше вона розказувала, як подолала алкогольну залежність.