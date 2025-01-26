MamaRika у звабній сукні з оголеною спиною елегантно попозувала на стільці. Фото
Співачка MamaRika (Анастасія Середа) поділилася у своєму Instagram новими чуттєвими кадрами та звернулася до жіноцтва.
Настя попозувала у обтислому чорному максі з вирізом на спині. Свій образ зірка доповнила зібраним волоссям та золотими прикрасами.
"Ти нічого не повинна, повинна лиш бути щасливою, запамʼятай моя люба", - написала вона.
Як відомо, MamaRika та її чоловік, комедійний актор Сергій Середа тривалий час переживали кризу у стосунках. На початку січня вона випустила трек "Колишня", яку присвятила цьому складному періоду та порятунку шлюбу.
А днями співачка зізналася, якою косметологічною процедурою вона омолоджується.
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