Оголена MamaRika у ванній з панорамним видом засвітила жіночні вигини

фото з відео

Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа) показалася на відпочинку у Карпатах.

Виконавиця поплескалася у ванній і посвітила жіночними вигинами.

Відео Анастасія запостила в Instagram.

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У січні минулого року зірка наважилася на мамопластику

Однак результат операції показала лише за пів року

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Нагадаємо, раніше Середа у салатовому міні розказувала, як минув її 2024-ий і чого вона очікує від нового року.