Оголена MamaRika у ванній з панорамним видом засвітила жіночні вигини
Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа) показалася на відпочинку у Карпатах.
Виконавиця поплескалася у ванній і посвітила жіночними вигинами.
Відео Анастасія запостила в Instagram.
Нагадаємо, раніше Середа у салатовому міні розказувала, як минув її 2024-ий і чого вона очікує від нового року.
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