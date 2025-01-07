Оголена MamaRika у ванній з панорамним видом засвітила жіночні вигини

Марія Мельник 7 січня, 13:30
Співачка MamaRika оголена у ванній
фото з відео

Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа) показалася на відпочинку у Карпатах.

Виконавиця поплескалася у ванній і посвітила жіночними вигинами.

Відео Анастасія запостила в Instagram.


Оголена Середа у ванній

Схоже, на обличчі Анастасії жодного мейку

Середа посвітила грудьми у ванній

У січні минулого року зірка наважилася на мамопластику

Однак результат операції показала лише за пів року

Однак результат операції показала лише за пів року

Середа з чоловіком у Карпатах

Схоже, контент для Анастасії робивїї чоловік Сергій

Нагадаємо, раніше Середа у салатовому міні розказувала, як минув її 2024-ий і чого вона очікує від нового року.

Читайте також:

"Ми потонули, того не усвідомлюючи": MamaRika зі сльозами на очах зізналася Єфросиніній, чи вдалося подолати кризу в шлюбі

"Беруся за себе": MamaRika у рожевому бодіс'юті показала свої "зайві" кіло

"Тренажерка на витривалість": MamaRika у зеленому оксамитовому міні розказала, як минув її рік

MamaRika
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів