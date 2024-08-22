"Забули, що таке ліфон": МamaRika за пів року після мамопластики посвітила формами в топі і трусиках

В Insta-стрічці співачки MamaRika (вона ж Анастасія Середа) все частіше можна побачити відверті фото.

Цього разу 35-річна виконавиця в топі і трусиках попозувала для спокусливих знімків у перевдягальні.

"Гаряче підвезли. До речі, минуло більше пів року після операції: мені вже можна все, ніяких обмежень. Зінка з Клавкою на бодром, забули шо таке ліфон. Не шкодую ні про що - такою хот я себе ще ніколи не почувала! Гьорлз, висновок один - тільки вам вирішувати що і як робити зі своїм тілом. Кайфуйте від себе, любіть себе, життя одне, і ви у себе теж!", - замотивувала

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Анастасія хоча й чудово виглядає за три роки після пологів, однак вважає, що народження дітей аж ніяк не сприяє гарному зовнішньому вигляду жінки

До речі, у співачки є свій сет вправ для плаского живота

Нагадаємо, минулого року Анастасія розказувала, що помітила, як постаріла після початку війни. Співачка була незадоволена своїм зовнішнім виглядом і наважилася на мамопластику.