MamaRika на відпочинку в Одесі заселфилася топлес та посвітила формами в бікіні

Анастасія закарбувала одеські канікули

Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа), хоча й повернулася додому, однак продовжує спамити знімками з Одеси.

На рандомах з Півдня України виконавиця здебільшого закарбувала себе в купальнику.

Кілька кадрів Середа відвела і для чоловіка Сергія та сина Давіда.

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Перевірка рівня засмаги

Нагадаємо, МамаRika народжувала за допомогою кесаревого розтину. Після пологів вона активно поверталася у форму, хоча й постійно хотіла їсти. В інтерв'ю ТаблоID вона заспойлерила, що планує якось зробити мамопластику. А у січні цьогоріч таки наважилася на операцію.