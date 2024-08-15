MamaRika на відпочинку в Одесі заселфилася топлес та посвітила формами в бікіні

Марія Мельник 15 серпня, 17:00
Середа з чоловіком і сином в Одесі

Анастасія закарбувала одеські канікули

Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа), хоча й повернулася додому, однак продовжує спамити знімками з Одеси.

На рандомах з Півдня України виконавиця здебільшого закарбувала себе в купальнику.

Кілька кадрів Середа відвела і для чоловіка Сергія та сина Давіда.


MamaRika у леопардовому ліфі

До речі, у Середи є свій секрет плаского живота

Середа показала груди крупним планом

Анастасія не нарадується своїм новим формам

Син і чоловік Середи у ліжку

Середа закарбувала на фото обійми своїх хлопців

Анастасія Середа топлес попозувала біля дзеркала

Перевірка рівня засмаги

Нагадаємо, МамаRika народжувала за допомогою кесаревого розтину. Після пологів вона активно поверталася у форму, хоча й постійно хотіла їсти. В інтерв'ю ТаблоID вона заспойлерила, що планує якось зробити мамопластику. А у січні цьогоріч таки наважилася на операцію.

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MamaRika
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