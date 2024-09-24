"Хочу заморозитися": 35-річна MamaRika зізналася, що має "задвиг" через свій вік

Співачка Анастасія Середа, більше відома як MamaRika, не приховує, що старіти красиво вона не може.

Артистці цього року виповнилося 35, і вона поки не готова приймати свій вік.

Про це Настя розповіла в інтерв'ю "ТиКиїв".

"Так, у мене є цей задвиг через вік. Зізнаюся: мене взагалі не влаштовує цифра 35, бо в душі мені 25, і мені не подобається, що це число збільшується", - зазначила MamaRika.

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Виявляється, вік для MamaRika - не просто цифра, а й привід для стресу Фото @photo.g.raw

"Я знаю, що маю класний вигляд, молодший, я працюю над собою, роблю багато для цього, але все одно відчуваю, що час плине крізь пальці, і я не можу на це повпливати. Десь перші зморшки вилазять, і мене це бісить!

Поки що старіти красиво, приймати свій вік я не можу — я цей момент ще не пропрацювала. Як кожна дівчинка, я хочу заморозитися і бути такою завжди. Якщо знаєте метод — маякуйте", - пожартувала Настя.

35-річна Настя собі подобається, хоча й не проти "заморозитися", щоб залишитися такою ж і не старіти Фото @natalia_dudych

Як відомо, на початку року співачка зробила мамопластику і абсолютно про це не шкодує.