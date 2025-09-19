Ботокс кожні 3 місяці та не носити бюстгальтер: Маремуха на тлі моря пожалілася на речі, які любить

ТаблоID - 19 вересня, 16:00

Блогерка Вікторія Маремуха-Беллє перелічила речі, які вона любить, але не в захваті від цього. 

Вона так і написала: "На жаль, я люблю... " - і далі список всього того, що, певно, любити б не хотіла. 

"Капучіно на голодний шлунок, не носити бюстгальтер, витрачати всі гроші на шмотки, набирати в подорож багато зайвих речей, вечірки і афтери, ігнорувати дзвінки і повідомлення, відкладати все на потім і забувати про це", - перелічила Маремуха. 

Маремуха на Міконосі

Мабуть, всі ми іноді трішки Віка Маремуха


"Холодне просеко без льоду, дабл чіз з мака, фліртувати, швидке водіння, ботокс кожні три місяці, бути правою щодо людей, які викликають у мене підозри", - додала ексмодель. 

Вікторія Маремуха в купальнику

Ботокс кожні три місяці - секрет молодого обличчя фіналістки "Супермодель по-українськи"

Фото з Instagram

До речі, напередодні 36-річна Вікторія виклала кумедні фото з Міконоса з голою дупцею. Там вона відпочивала зі своїм чоловіком, французом Луї Беллє, від котрого має сина Луку. 

