"Ловлю вітер": Маремуха на Міконосі кумедно блиснула сідницями з-під задертої сукні

Акторка і блогерка Вікторія Маремуха-Беллє відпочила на Міконосі і, звісно ж, привезла звідти купу контенту.

Окрім фото в купальнику, фіналістка 2 сезону телешоу "Супермодель по-українськи" виклала кумедні світлини з задертою сукнею та голими сідницями.

Спочатку Віка позувала в романтичній сукні на тлі Міконоса

"Ловлю вітер", - написала Маремуха і покривлялася на камеру.

А потім вона вирішила додати своїм позам пікантності

Та гумору

Раніше 36-річна Віка казала, що має тип фігури skinny fat, тобто виглядає худою, але має високий відсоток жиру від маси тіла.

Вікторія також наробила фото в монокіні з ружами

Нагадаємо, Маремуха вперше стала мамою у вересні 2022 року. У них із чоловіком Луї народився син, якого назвали Лука.

Після пологів Віка особливу увагу приділила поверненню форми своїх сідниць.