"Ловлю вітер": Маремуха на Міконосі кумедно блиснула сідницями з-під задертої сукні

ТаблоID - 17 вересня, 12:45

Акторка і блогерка Вікторія Маремуха-Беллє відпочила на Міконосі і, звісно ж, привезла звідти купу контенту. 

Окрім фото в купальнику, фіналістка 2 сезону телешоу "Супермодель по-українськи" виклала кумедні світлини з задертою сукнею та голими сідницями.

Вікторія Маремуха на Міконосі

Спочатку Віка позувала в романтичній сукні на тлі Міконоса

"Ловлю вітер", - написала Маремуха і покривлялася на камеру. 


А потім вона вирішила додати своїм позам пікантності

А потім вона вирішила додати своїм позам пікантності

Маремуха оголила сідниці

Та гумору

Раніше 36-річна Віка казала, що має тип фігури skinny fat, тобто виглядає худою, але має високий відсоток жиру від маси тіла. 

Маремуха в купальнику на Міконосі

Вікторія також наробила фото в монокіні з ружами

Нагадаємо, Маремуха вперше стала мамою у вересні 2022 року. У них із чоловіком Луї народився син, якого назвали Лука. 

Після пологів Віка особливу увагу приділила поверненню форми своїх сідниць

Читайте також:

Маремуха у сексі топі з хутром і прозорих штанях ефектно попозувала на підлозі. Фото

Не була 6 років: Маремуха у масляно-жовтому бікіні посвітила пружним пресом на пляжі в Одесі

Прозорі штани-стрінги, корсет і ліф з паєток: Маремуха вдала з себе сирену на мокрих фото з вечірнього пляжу

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів