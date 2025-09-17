"Ловлю вітер": Маремуха на Міконосі кумедно блиснула сідницями з-під задертої сукні
Акторка і блогерка Вікторія Маремуха-Беллє відпочила на Міконосі і, звісно ж, привезла звідти купу контенту.
Окрім фото в купальнику, фіналістка 2 сезону телешоу "Супермодель по-українськи" виклала кумедні світлини з задертою сукнею та голими сідницями.
"Ловлю вітер", - написала Маремуха і покривлялася на камеру.
Раніше 36-річна Віка казала, що має тип фігури skinny fat, тобто виглядає худою, але має високий відсоток жиру від маси тіла.
Нагадаємо, Маремуха вперше стала мамою у вересні 2022 року. У них із чоловіком Луї народився син, якого назвали Лука.
Після пологів Віка особливу увагу приділила поверненню форми своїх сідниць.
