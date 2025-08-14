Не була 6 років: Маремуха у масляно-жовтому бікіні посвітила пружним пресом на пляжі в Одесі
Блогерка і актриса Вікторія Маремуха-Беллє, відома своєю участю у телешоу "Супермодель по-українськи", вперше за 6 років приїхала на море в Одесу.
І цей особливий візит вона вирішила закарбувати на фото в бікіні, які виклала у своєму Instagram.
Вікторія попозувала в купальнику трендового масляно-жовтого кольору від українського бренду та в солом'яному капелюшку від Руслана Багінського.
"Пахлава медова, кукурудза, морозиво. Ми не бачилися з Одесою шість років, але я на диво пам’ятаю ці будинки, ці вулиці, цю гостинність! Обожнюю", - написала Маре.
Нагадаємо, на початку червня Маремуха святкувала свої 36 і з нагоди цього влаштувала собі еротично-солодкий фотосет на дивані з тортом.
Приєднуйтесь до дискусії