Не була 6 років: Маремуха у масляно-жовтому бікіні посвітила пружним пресом на пляжі в Одесі

ТаблоID - 14 серпня, 17:30

Блогерка і актриса Вікторія Маремуха-Беллє, відома своєю участю у телешоу "Супермодель по-українськи", вперше за 6 років приїхала на море в Одесу.

І цей особливий візит вона вирішила закарбувати на фото в бікіні, які виклала у своєму Instagram.

Вікторія попозувала в купальнику трендового масляно-жовтого кольору від українського бренду та в солом'яному капелюшку від Руслана Багінського.

Колір купальника Вікторії ідеально поєднався з блакиттю одеського неба


"Пахлава медова, кукурудза, морозиво. Ми не бачилися з Одесою шість років, але я на диво пам’ятаю ці будинки, ці вулиці, цю гостинність! Обожнюю", - написала Маре. 

Акторка зблизька похвалилася тілом, над яким активно працює

Чомусь саме на 4-му році війни Вікторія наважилася приїхати в Одесу

Такий купальник, як на Вікторії, коштує 3800 грн, а спідничка - 1900

А такий капелюх з натуральної соломи коштує майже 17 тисяч грн

Нагадаємо, на початку червня Маремуха святкувала свої 36 і з нагоди цього влаштувала собі еротично-солодкий фотосет на дивані з тортом. 

