Прозорі штани-стрінги, корсет і ліф з паєток: Маремуха вдала з себе сирену на мокрих фото з вечірнього пляжу

Блогерка та фіналістка другого сезону телешоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє влаштувала пікантну фотосесію на пляжі Санжійки, що в Одеській області.

У своєму Instagram вона попозувала на пісочку в корсеті, прозорих білих штанях-стрінгах і крихітному топі з паєтками. Образ завершували довгі рукавички й сережки-перлини.

"Сирена", — підписала публікацію 36-річна знаменитість.

Модель ефектно полежала для морських фото Фото ohnatash

Вікторія засвітила бюст у блискучому ліфі

Зірка посвітила стегнами біля води

Яка грайлива русалка

Маремуха поспокушала підписників своїм виглядом у корсеті й топі

Такий магнетичний погляд

Блогерка похвалилася тонкою талією

Не так давно Маремуха хизувалася формами у латексному образі та в топі з хутром позувала на підлозі. А ще у її блозі можна побачити фото в самих стрінгах. Також модель описувала своє харчування та розкривала секрети стрункого тіла.

Як відомо, Віка виховує 3-річного синочка Луку від свого чоловіка, француза Луї. З обранцем блогерка жила у гостьовому шлюбі, а пізніше вони змінили формат своїх стосунків на "вільний" і навіть займалися сексом з іншими людьми. Нещодавно зірка розповідала, яким є їхнє подружнє життя зараз.