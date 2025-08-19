Прозорі штани-стрінги, корсет і ліф з паєток: Маремуха вдала з себе сирену на мокрих фото з вечірнього пляжу

Карина Тімкова - 19 серпня, 16:30

Блогерка та фіналістка другого сезону телешоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє влаштувала пікантну фотосесію на пляжі Санжійки, що в Одеській області.

У своєму Instagram вона попозувала на пісочку в корсеті, прозорих білих штанях-стрінгах і крихітному топі з паєтками. Образ завершували довгі рукавички й сережки-перлини.

"Сирена", — підписала публікацію 36-річна знаменитість.

Вікторія Маремуха у ліфі та корсеті повигиналася на пляжі

Модель ефектно полежала для морських фото

Фото ohnatash

Вікторія Маремуха у блискучому ліфі посвітила бюстом для фото

Вікторія засвітила бюст у блискучому ліфі

Вікторія Маремуха у ліфі та прозорих штанах похвалилася тілом на пляжі

Зірка посвітила стегнами біля води

Вікторія Маремуха у корсеті поспокушала своїм виглядом на пляжі

Яка грайлива русалка

Вікторія Маремуха у топі та корсеті спокусливо попозувала на пляжі

Маремуха поспокушала підписників своїм виглядом у корсеті й топі

Вікторія Маремуха у ліфі звабливо попозувала на пляжі

Такий магнетичний погляд

Вікторія Маремуха посвітила тілом у корсеті на пляжних фото

Блогерка похвалилася тонкою талією

Не так давно Маремуха хизувалася формами у латексному образі та в топі з хутром позувала на підлозі. А ще у її блозі можна побачити фото в самих стрінгах. Також модель описувала своє харчування та розкривала секрети стрункого тіла.

Як відомо, Віка виховує 3-річного синочка Луку від свого чоловіка, француза Луї. З обранцем блогерка жила у гостьовому шлюбі, а пізніше вони змінили формат своїх стосунків на "вільний" і навіть займалися сексом з іншими людьми. Нещодавно зірка розповідала, яким є їхнє подружнє життя зараз.

Вікторія Маремуха
