"Високий відсоток жиру": Маремуха розказала про свій тип фігури та від чого втрачає форму

Фото з Instagram

Блогерка та фіналістка другого сезону телешоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє посвітила тілом у спортзалі.

У своєму Instagram 36-річна ексмодель також розповіла про свій тип фігури та від чого втрачає форму.

"У мене тип фігури skinny fat. Це люди, які на перший погляд худі чи мають нормальну вагу за індексом маси тіла (ІМТ), але водночас мають високий відсоток жиру в організмі і недостатню м’язову масу (ШІ).

І тільки я: пропускаю зал, от як зараз, на 10 днів, а саме не отримую силового навантаження, не доїдаю білка і складних вуглеводів, стресую, втомлююсь, не досипаю — то одразу втрачаю об’єми (тупо прокляття якесь)", - пояснила вона.

Однак блогерка виглядає спортивною

Як пояснила Вікторія, їй нелегко утримувати мʼязову масу

Нагадаємо, раніше Маремуха відповідала, чи колола Оземпік, а також показувала, як бореться з целюлітом.