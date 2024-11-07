"Де позначка 18+?": Бех і Романчук палко поцілувалися перед камерою. Відео

Тамара Кудрявченко 7 листопада, 10:30

Спортивне подружжя Марина Бех і Михайло Романчук не соромляться проявів своєї пристрасті, а навпаки - залюбки демонструють почуття у мережі.

Легкоатлетка виклала відео, на якому палко обіймається і цілується з коханим, а він її пристрасно мацає за дупцю.

"Ми змінили світ один одного", - підписала пост Марина.

Марина Бех і Михайло Романчук

Пара у шлюбі з 2018-го року


У коментарях колега Бех, Вікторія Ткачук жартома запитала: "Де позначка 18+?".

Подружжя Бех-Романчук

Відео справді доволі еротичне

Ммм, яка пристрасть!

Ммм, яка пристрасть!

Нагадаємо, у серпні 29-річна Бех вітала чоловіка-плавця, призера Олімпійських ігор з 28-річчям та пояснювала, чому поки не хоче дітей.

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