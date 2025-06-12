Костюк у яскравому бікіні посвітила тілом на яхті у Франції з волохатим другом
Тенісистка Марта Костюк зі своїм волохатим другом показалася на відпочинку у Франції.
У своєму Instagram спортсменка запостила фото, де попозувала в купальнику на яхті.
"8 годин, щоб підправити засмагу і перетворити Мандера (песика - ред.) на плавця", - підписала фото Марта.
Нагадаємо, у 2023-му Марта вийшла заміж за фінансового трейдера Георгія Вайковича. Однак дівчина нерідко гучно відпочиває без коханого.
Днями вона показувалася в екстраміні на вечірці подруги в Монако.
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