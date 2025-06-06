"Спортивна банда": Білодід та Костюк у сексі-міні посвітили ногами на 25-річчі Ястремської в Монако. Фото

Карина Тімкова - 6 червня, 18:00

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід і молода тенісистка Марта Костюк відвідали день народження багаторазової чемпіонки турнірів WTA з тенісу Даяни Ястремської. Їй виповнилося 25 років.

На святкуванні, яке проходило у ресторані в Монте-Карло, спортсменки захопили своїм сексуальним виглядом. Дзюдоїстка обрала блискуче темне міні з декольте та фактурними плечима, а Марта — маленьку чорну сукню, що облягала тіло. Іменинниця ж сяяла у напівпрозорій тканині з розрізом до стегна.

"Спортивна банда зібралась на дні народження прекрасної Даяни. Останній раз бачились таким складом на Олімпіаді в Парижі", — зазначила Дар'я під фото.

Білодід, Костюк, Ястремська попозували у пікантних луках

Костюк, Ястремська та Білодід показалися разом у Монако

Фото instagram

Дар'я Білодід, Марта Костюк і Даяна Ястремська пообіймалися на вечірці

Дівчата похвалилися довгими ніжками

Дар'я Білодід прибула на вечірку Даяни Ястремської

Призерка з дзюдо привітала іменинницю чималим букетом квітів

Дар'я Білодід подарували квіти Даяні Ястремській

Даяна пораділа подарунку

Тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська попозували у сексі луках

Українські тенісистки наробили багато знімків разом

Кадр з instagram
Даяна Ястремська наробила спокусливих кадрів з коханим на вечірці

Іменинниця показала романтичні кадри з таємничим коханим

Нещодавно 24-річна Дар'я похвалилася своїм рельєфним пресом та в міні показалася на відпочинку в Італії. Також вона згадувала про своє РХП після тривалого голодування.

Щодо Марти, якій зараз 22 роки, то у 2023-му вона вийшла заміж за фінансового трейдера Георгія Вайковича. А ще тенісистка показувалась у білизні та хизувалася своїми формами в купальнику.

Читайте також:

Тенісистка Костюк у бікіні підставила сонцю своє рельєфне тіло. Фото

Костюк на змаганнях у Нью-Йорку замилувала своїм найкращим другом

Білодід на тренуванні наробила фото зі своїм Принцом

Білодід в Іспанії похвалилася спокусливими вигинами в обтислому спортлуці

Білодід
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів