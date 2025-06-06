"Спортивна банда": Білодід та Костюк у сексі-міні посвітили ногами на 25-річчі Ястремської в Монако. Фото

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід і молода тенісистка Марта Костюк відвідали день народження багаторазової чемпіонки турнірів WTA з тенісу Даяни Ястремської. Їй виповнилося 25 років.

На святкуванні, яке проходило у ресторані в Монте-Карло, спортсменки захопили своїм сексуальним виглядом. Дзюдоїстка обрала блискуче темне міні з декольте та фактурними плечима, а Марта — маленьку чорну сукню, що облягала тіло. Іменинниця ж сяяла у напівпрозорій тканині з розрізом до стегна.

"Спортивна банда зібралась на дні народження прекрасної Даяни. Останній раз бачились таким складом на Олімпіаді в Парижі", — зазначила Дар'я під фото.

Костюк, Ястремська та Білодід показалися разом у Монако Фото instagram

Реклама:

Дівчата похвалилися довгими ніжками

Призерка з дзюдо привітала іменинницю чималим букетом квітів

Даяна пораділа подарунку

Українські тенісистки наробили багато знімків разом Кадр з instagram

Іменинниця показала романтичні кадри з таємничим коханим

Нещодавно 24-річна Дар'я похвалилася своїм рельєфним пресом та в міні показалася на відпочинку в Італії. Також вона згадувала про своє РХП після тривалого голодування.

Щодо Марти, якій зараз 22 роки, то у 2023-му вона вийшла заміж за фінансового трейдера Георгія Вайковича. А ще тенісистка показувалась у білизні та хизувалася своїми формами в купальнику.