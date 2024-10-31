"Він знав, хто я": Маша Полякова про знайомство з новим хлопцем, перший інтим та чи хоче дітей

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Донька співачки Олі Полякової, виконавиця Маша Полякова розказала про знайомство і стосунки з новим бойфрендом.

В інтерв'ю "Слава+" 19-річна дівчина також відповіла, чи готова до народження дітей.

Співачка розказала смішну історію знайомства з її бойфрендом Нікітою.

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"Була дівчинка у школі, яку дуже не любив мій клас. Вона потім пішла до нашої школи. Я тоді якраз переїхала на квартиру бабусі, де зараз живу (квартира, яку Маші подарували батьки і бабуся - ред.). Записую сторіс на районі, вона (дівчина - ред.) питає: "А що ти тут робиш?"", - пригадала співачка.

З хлопцем Машу познайомила знайома, який, за іронією долі, їй подобався

Пізніше дівчата зустрілися, а приятелька Маші запропонувала покликати свого друга, на що Полякова погодилася.

"Він приходить до нас, ми щось сидимо. Цій дівчині, яка зі мною була, він дуже подобався. На той момент я зустрічалася з іншим хлопцем", - пригдала Маша.

За три місяці Нікіта зателефонував Поляковій і запросив на тусовку, після чого у них почався роман.

"Він знав, хто я. Він мене просто покликав на тусовку, я якраз була з подружами. Приїжджаю, сидимо. Потім він почав за мною упадати тощо. Він після того, як перший раз мене побачив, цілих три місяці ходив і шукав мене", - розповіла вона.

Донька Полякової сміється, пригадуючи початок стосунків

Полякова і Нікіта перебувають у стосунках вже 8 місяців, три з яких живуть разом.

"Ми на рівних. До цього я була головною. В мене завжди така тема була. Це мамине. Мені хочеться побути маленькою принцескою", - розказала донька Полякової про модель їхніх стосунків.

Маша також розповіла, що хлопець допомагає їй фінансово:

"Ой, я витрачаю на себе дуже багато. Я витрачаю на себе більше, ніж заробляю... Я в Києві собі, якщо чесно, ні в чому не відмовляю, мені допомагає в цьому мій хлопець. Це десь тисяча доларів, але я тут шикую. Волоссячко сходити зробити, макіяжик, манікюрчики. В мене є машинка...".

Полякова відверто розказала і про перший інтим.

"Мені було не страшно. Я так хотіла цього. Це було, звісно, не дуже. Було дуже швидко (з його сторони)", - сміється дівчина.

Маша не розказувала батькам про перший досвід, однак за пів року мама сама поцікавилася в неї, на що дівчина відповіла ствердно.

Торкнулися і теми сімейного життя. За словами співачки, поки до народження дітей вона аж ніяк не готова, хоча її бойфренд вже піднімав цю тему.

"Я розумію, що наразі сильно дитина, щоб мати дитину. Тілом, головою і розумом я доросла людина, але емоціонально я ще не доросла. Поки не можу брати відповідальність за ще одну людину", - зазначила дівчина.

"Я не чайлдфрі. Розумію, що колись в мене буде сім'я, однак нині зарано", - додала вона.





Нагадаємо, у листопаді минулого року Полякова повідомила про завершення 1-річних стосунків з ексом Артуром. Як пояснила Маша, колишній використовув її, щоби "нагнати собі підписників".

Раніше співачка також розповідала, чим займається і скільки заробляє її коханий.