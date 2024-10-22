"8 місяців разом": донька Полякової розповіла про бойфренда та чим він заробляє

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Донька співачки Олі Полякової, виконавиця Маша Полякова, вперше за довгий час привідкрила завісу особистого життя.

В коментарі "Люкс ФМ" 19-річна дівчина розказала про нові стосунки та плани на майбутнє.

Маша розповіла, що зустрічається з хлопцем, який працює в ІТ-сфері.

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"Ми з хлопцем вже вісім місяців. Він купив квартиру й ми плануємо переїжджати до нього. Він працює в IT. Так, з його батьками я вже доволі давно знайома. У нього класна сім’я лікарів. Мої батьки з його не знайомі. Вони ставляться нейтрально й кажуть, що це мій вибір", - зазначила Полякова.

"Він щось тицяє в комп'ютерах і заробляє гроші", - розказала Маша про роботу бойфренда

За словами Полякової, батьки аж ніяк не втручаються в її особисте життя.

"Я не живу з батьками з 16 років. Я не лізу в їхнє життя, вони – у моє. Ми ніколи не спілкуємося з мамою про свої стосунки. Хіба, можливо, якісь підказки маленькі прошу, а так ні. Ми спілкуємося, як близькі подружки, але щодо теми стосунків, то я сама знаю, як мені краще, а вона – як їй. Ми можемо поговорити абстрактно, але просити поради не любимо", - пояснила блогерка.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Полякова повідомила про завершення 1-річних стосунків з ексом Артуром. Як пояснила Маша, колишній використовув її, щоби "нагнати собі підписників".